衛福部去年七月核准高端疫苗緊急使用授權（EUA），衛福部長薛瑞元表示，高端必須於本月底完成補件，若逾期將依法廢止EUA。遭前國民黨主席洪秀柱炮轟都已經賺飽飽，對此台北市長柯文哲今被問及此事，也痛批高端賺的錢不是產品是股票，並強調絕對權力使人絕對腐化，痛心問，現在民進黨還是我20年前支持的民進黨嗎？

柯文哲今下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，會後受訪表示，高端賺的錢不是產品是股票，還是那句話，絕對權力使人絕對腐化，「現在民進黨還是我20年前支持的民進黨嗎？」

而柯今上午出席議員侯漢廷新書發表會，上台致詞時再轟民進黨3分防疫、7分政治，對此柯文哲補充，很多人告誡不要講話這麼犀利，但自己看來就是3分防疫7分政治，不是嗎？

柯說，不否定整個台灣的防疫，在全世界成績還算不錯，但不認為是民進黨籍台北市長參選人陳時中個人的功勞。

柯表示，台灣醫療界有最優秀的人才，所以過去從衛生署到現在，都是政府部門裡表現最好的；再者，2003年SARS台灣有受傷，失敗是成功之母，台灣用17年時間準備，公衛體系進步很多，反而成功為失敗之母，當陳時中在立法院誇口說世界怎跟得上台灣，通常這種太驕傲就容易失敗。

柯另強調，疫情能夠控制，真正功勞是有高素質的台灣國民，其他國家，要嘛極權出動武警、軍隊控制；民主國家如英美，死傷多慘，根本沒辦法管，台灣老百姓叫她戴口罩就戴口罩，不要出門就不要出門，不敢說百分之百，大概接近90％都聽話，所以疫情才能控制。

柯文哲最後酸，陳時中這麼有辦法，去當紐約市的衛生局長，看他有沒有辦法控制疫情，我才不相信。

是於上午去侯漢廷新書發表會與國民黨籍參選人蔣萬安同台，柯則表示，侯在總質詢問若出新書要不要去參加，自己言而有信，再來侯漢廷也算是認真的議員。至於黃珊珊已經離開市政府，在跑選舉行程，去跟黃同台才奇怪，議員邀請還算是半個市政行程，自己都分得很清楚。