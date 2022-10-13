《原子少年》「金星」今（13日）出席資生堂專業美髮發表會，被問到「天王星」小孩昨宣布退團一事，5人都表示事前不知曉，是看了報導才知道，蔡朕、Nelson說：「他做這決定我們都很心疼、他是個很好的表演者」，有安慰他？孟維透露先前高雄、太空港表演時，都有在後台關心小孩。

粉絲丘比特自發性的募資，目前已經募資超過700萬元，可以讓「金星」拍攝MV、發行專輯及舉辦實體見面會，成員巴比將打頭陣在本月發表新歌，他今坦言第一個發表新歌內心相當緊張。

即使工作滿檔，「金星」仍抽空拍攝團綜寵粉，蔡朕：「我們累累的錄，大家一定要支持」，他也自爆遊戲過程中因為彈孟維的額頭，意外造成孟維受傷「我不小心把手指插到他眼睛裡」，孟維為此撒嬌抱怨：「因為我出油、滑掉，眼皮就破皮，顏值擔當臉受傷是ok的嗎？」

5人今被問到相處上是否發生過爭執，大家坦言會吵架，更笑說越吵感情越好，蔡朕爆料有次吵到大家互相誤會，他提議大家坐下來好好討論，才解開彼此的心結。