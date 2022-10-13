合歡山暗空公園自2019年獲國際暗空協會認證後，致力防制光害，SQM星空觀測品質常態質，提升到21.3～21.7（理想的夜空）之間，簽署星空友善公約的商店去年52家，今年提升至72家，觀星品質有效改善，達到國際銀級標準。

合歡山暗空公園國際論壇暨暗空光害監測結果報告，13日在縣府綜合大樓舉行，由暨南大學教授曾永平擔任引言人，副縣長陳正昇出席與談，與美國、日本國際暗空協會負責人，透過視訊交流，分享台灣的暗空保育經驗。

陳正昇說，合歡山暗空公園於2019年8月獲國際暗空協會認證，成為亞洲第3座暗空公園，縣府投入逾億元經費，改善道路照明及旅遊設施，並結合仁愛鄉執行，包括加設600盞燈罩、推動星空友善商家公約，有效改善星空品質；《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》於今年6月三讀通過。

星空守護聯盟理事長劉志安，主持的暗空公園光害監測結果，顯示合歡山暗空公園成立以來，有7個監測點在星空品質有顯著改善。

觀光處長陳志賢表示，台灣國境開放，縣府會加速改善軟硬體設備，打造國際級的觀星地點，歡迎全世界遊客，到合歡山暗空公園旅遊；環保局正在草擬光害管制自治條例，除了設定光敏感區，也會針對光害管制標準與測量方法，訂定明確的開罰標準。

清境永續發展協會理事長李從秀則表示，沿省道台14線往上，途經鳶峰、昆陽、合歡山主峰登山口、合歡山莊觀景台、松雪樓、與石門山登山口小屋等地，星空品質穩定改善，達到國際銀級的標準。