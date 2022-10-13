台積電今日舉行法說會，總裁魏哲家指出，終端手機與電腦需求疲弱，客戶進行庫存調整、遞延量產，台積電第4季與明年第1季產能利用率下滑，並將今年資本支出下修10％，明年仍會成長。

台積電手機、PC 客戶多用6、7奈米晶片，這部分或需要幾季的調整，相較之下，高階智慧型手機和HPC用的5奈米、車用28奈米需求仍非常高。明年公司仍會成長，毛利率50％無虞。

台積電先前規劃今年資本支出為400～440億美元，今日進一步下修至360億美元，7-8成用在先進製程，1成用於封裝與光罩，1成用在特殊製程。

魏哲家表示，客戶、供應鏈持續調整庫存，預期半導體庫存在第3季達峰，第4季起下滑，2023年上半年才 回到健康水準。強調公司營運波動性較產業小，因技術優勢及產品差異化，完整捕捉高速運算平台，緊密的客戶合作。

魏哲家認為，半導體在供應鏈價值增加，且先進製程持續進化，如對能源效率的追求需要製程微縮技術。