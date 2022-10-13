【旅奇傳媒/編輯部報導】久違了，高知縣！因應10月13日起入境台灣0+7，日本各地觀光局也開始摩拳擦掌。位在四國地區的「高知縣」同步推出一系列豐富旅遊資訊，包含絢爛奪目的光雕展，同時參與台灣多項宣傳合作企劃，提供最新旅遊情報，預約高知縣美好旅程。

▲高知城冬季上演光影花卉藝術饗宴。 圖：高知縣國際觀光課／提供

「ART+ 高知城」光雕展12月登場 桂濱海灘商店街煥新試營運

「ART+ 高知城 光之花圖鑑-牧野富太郎與熱愛植物的畫家們」於2022年12月登場，光雕投影的主題將聚焦於日本植物學之父「牧野富太郎」與同時代的印象派畫家作品融合，打造出一場「前所未見，只在高知城」的全新光影花卉盛宴！

活動資訊

・活動期間：2022年12月2日（五）～2023年1月29日（日）

・開館時間：18:00～21:30（最終入場時間21:00）

・休展日：期間中無休（可能因應疫情或惡劣天候休展，請參考官方網站）

・入場費用：大人1,000日圓，國高中生700日圓、小學生500日圓／活動期間高知城天守夜間特別開館至21:00，另須支付420日圓入館費

・活動官網：

此外，高知縣名勝景點「桂濱海灘」商店街睽違40年整修翻新，全新餐廳及咖啡館、物產館等5店舖於2022年10月22日開幕，「桂濱博物館」及其他3設施則於2023年3月開幕

▲桂濱商店街即將在2022年10月22日全新亮相。 圖：高知縣國際觀光課／提供

除了熱騰騰的縣內旅遊新亮點，本月份高知縣也將在台舉辦各項線上及實體活動，迫不期待出國的旅人們歡迎參加取得最新資訊！

高知縣 x 樂吃購 讀攻略文章抽大禮包 「高知縣x樂吃購」全新文章上線

「【四國自由行推薦】高知縣旅遊神器「龍馬護照」使用教學、9大最新必去景點總攻略！」，即日起至2022年12月31日止凡閱讀文章並回答問券即有機會抽中高知物產大禮包（內含高知家鹽味芋頭條、美樂小圓餅-四萬十栗子餡夾心）、四萬十蝦仙貝、須崎鍋燒拉麵、四萬十紅茶）網站：

▲台虎動猿令（10/15） 細田守導演動畫《龍與雀斑公主》主題攤位經典重現（圖為2021年）。 圖：高知縣國際觀光課／提供

台虎動猿令 抽高知縣吉祥物聯名商品

10月15日高知縣將於台灣虎航x樂天桃猿的聯名活動「台虎動猿令」出展，地點在樂天桃園棒球場（時間14:00-18:00），攤位將以知名動畫「龍與雀斑公主」為主題呈現，期待與各位朋友在會場見面！凡來場完成指定任務即有機會抽到高知縣吉祥物限量帆布袋、夜來祭鳴子周邊商品、精緻風景摺扇等好禮喔！

活動網址：

；在台灣虎航官方FB也有線上抽獎活動，歡迎參與：

▲日本旅遊達人林氏璧開講 北高講座有吃有喝。 圖：高知縣國際觀光課／提供

日本旅遊達人林氏璧開講 北高講座有吃有喝

除此之外，高知縣邀請「日本自助旅行中毒者―林氏璧」於台北市（10/22六）及高雄市（10/29六）舉辦旅遊講座，分享今年夏天在高知旅遊的熱騰騰資訊，包含最夯的「仁淀川水晶獨木舟」及「四萬十川高空飛索體驗」。

台北及高雄場均準備高知縣空運物產試吃及抽獎，其中台北場還提供高知土佐酒試喝，預計於10/14(五)12:00開放報名，報名請鎖定《誠實講堂》活動通網站

更多高知縣最新情報，可搜尋官方網站VISIT KOCHI JAPAN查詢

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）