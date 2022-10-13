3名女子結夥朝小黃運將噴辣椒水，搶走手機與加油卡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3名女子結夥朝小黃運將噴辣椒水，搶走手機與加油卡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3名女子結夥朝小黃運將噴辣椒水，搶走手機與加油卡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

3女設局噴辣椒水搶劫運將 翻遍小黃找嘸錢GG了

25歲吳姓女子12日清晨4點，在中壢火車站前隨機攔下計程車前往桃園區公園路，謊稱拿錢和潘姓、李姓閨密會合，趁隙朝運將噴灑辣椒水再搶走手機與加油卡逃逸，桃園警方循線追出接應車輛以車追人，逮回3女1男還起出安毒等，依加重強盜、毒品等罪嫌送辦。

檢警調查，被害計程車司機12日凌晨近5點由中壢火車站搭載吳姓女乘客到桃園區公園路，吳女假意稱要下車跟友人拿車資，待2閨密現身後，吳女和25歲潘姓女子立即持辣椒水噴小黃運將，趁亂搜找車內財物。

雙姝翻遍小黃都未找到現金，奪走司機手機及加油卡後，跳上23歲李女駕駛的車輛逃逸，被害司機強忍眼睛刺痛，回到中壢後向警方報案，桃園警察分局青溪派出所接獲轉報，立即組成專案小組追查，調閱監視器發現接應車子，迅速掌握逃逸路線及藏身處，以車追人，所長吳政哲親自率隊，順利在3小時內到女子租屋處，將涉案的3名女子全數逮捕到案。

警方也起獲3女犯案用的辣椒水及被害人手機等贓證物，訊後依加重強盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。另員警查緝時，現場有潘女的23歲彭姓男友人在場，警方也發現他攜帶毒品咖啡包、安非他命及FM2等違禁物品，也依毒品危害防制條例移送辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！