【旅奇傳媒/編輯部報導】金秋時節，正是螃蟹最肥美之時，三點蟹、花蟹、萬里蟹、大閘蟹，喜愛海鮮的饕客，澎派的蟹宴即刻享用，快鬆動荷包，大快朵頤一番吧！

台北凱達 x 萬里蟹 以異國風味創新推「邂逅金秋‧品蟹宴」

每年9月至12月是萬里蟹盛產，想品嚐最新鮮、肥美的萬里蟹，除了到漁港漁市外，還可以選擇到「萬里蟹產地直送」的台北凱達大飯店！台北凱達大飯店與新北市政府所舉辦的「2022萬里蟹‧蟹正當食」合作，由行政主廚戴于益以創新融合粵式、異國風味設計出四道「邂逅金秋‧品蟹宴」萬里蟹主題佳餚，每道880元起，展現萬里蟹料理多變精妙的極致美味，讓民眾不用千里迢迢到漁港，只要坐捷運到飯店就可以享受最「對時」、「尚青」的肥美萬里蟹！

家宴中餐廳於10月份推出「邂逅金秋‧品蟹宴」，有最受饕客喜愛的港式經典名菜「避風塘炒蟹」，主廚先以蒜酥、豆豉、乾辣椒以及特製醬料一同爆炒出香氣，搭配巧思撒上壓碎的出前一丁泡麵與麵包粉增加酥脆口感；融入四川在地元素的「蜀香蝦蟹干鍋」，將三點蟹、鮮蝦、蓮藕片、花椰菜、五花肉條以大火過油，再加入辛香調味料大火翻炒立即上桌，外殼香酥肉質肥美的螃蟹沾裹香辣醬汁，嗆辣中透出微甜滋味；南洋異國風味的「叻沙鮮蟹粉絲煲」，以椰奶與南洋辛香料自製的叻沙醬做為基底加入肥美鮮甜的萬里蟹烹煮，加入石栗籽香料增加濃稠度，口感Ｑ彈的日本葛粉吸附濃郁飽滿的湯汁，酸辣中帶出鮮甜，更襯托出蟹肉細緻的甜味，讓人食慾大開。

▲2022台南大員皇冠假日酒店_煉瓦餐廳_蟹鮭雙鮮饗宴。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南大員皇冠假日酒店 10-11月限定「蟹鮭雙鮮饗宴」

每到秋天季節，海鮮控就打開美食雷達，秋鮭肥、蟹膏厚令人食指大動、無法抗拒！台南大員皇冠假日酒店煉瓦日式餐廳即日起至11月30日推出「微風秋味．蟹鮭雙鮮饗宴」，讓您在一份日式套餐中就能品嘗到鮭魚不同的部位，更有3種秋蟹入菜：松葉蟹、鱈場蟹、石蟹，碰撞出全新雙鮮滋味。

「煉瓦日式餐廳」熊馬基主廚大展30多年懷石料理的廚藝，特別將秋蟹、秋鮭兩種海鮮食材融合在一個日式套餐，每道菜端上桌都像一幅畫，送入口又是滿滿的鮮滋味，一場視覺與味覺的全新火花。 其中前菜「蟹味噌海膽豆腐/三色素麵」將海膽、松葉蟹膏融合與軟嫩豆腐一起食用，口感細緻綿滑的海味，並將抹茶、梅子與原味的素麵鋪排成三色相間，以方塊冷麵、交錯色彩呈現料理之美。

生魚片「洋風生鮭魚棋盤」顛覆你既有想像，上菜時眼前就是一幅西洋棋盤，不同於一般切片方式，將油脂適中鮭魚中段以精煉的刀工切出方塊片狀，與時令鮮魚白色肉身鋪排而上，搭配松露醬油成為畫龍點睛的「洋式風格」。 蒸物「秋鮭芙蓉蒸」將油脂含量少的鮭魚尾段以馬蹄形開口方式剖開，魚肉包覆已經拌炒入味的菇類蔬菜，與蛋汁一起蒸熟，將中式吹彈可破的芙蓉蒸蛋，轉換以日式方式呈現。炸物「鱈場蟹蔬菜天婦羅」選用肉質Q彈、適合油炸、肉質飽滿的鱈場蟹腳尾段，配上蔬菜天婦羅一起享用，外酥肉Q彈鮮甜。握壽司「秋之三味壽司」很創意地做出親子丼的握壽司版，採用最肥美的鮭魚腹部肉捲著壽司飯直立，上面佐鮭魚卵，讓你一口滿足；搭配澎湖當季的明蝦、松葉蟹做成軍艦壽司。

▲「金蟹吮指宴」－蘇澳四季雙泉館。 圖：煙波國際觀光集團／提供

煙波飯店推金蟹吮指宴 一泊二饗大啖海味

金風起，正是啖蟹好時節！煙波集團主廚團隊順應時令，今年初秋特搜人氣三大蟹「大沙公」、「松葉蟹」及「軟殼蟹」，即日起至12月31日以「一宴三品」的澎湃宴席推出「金蟹吮指宴｜一泊二饗住房專案」，於各館飯店設計出一道道令人垂涎欲滴的極品珍饌，其中選用「薑醋大沙公」為共同菜色，與另兩品蟹味料理搭配各館房型推出「豪饗」及「超饗」蟹宴套餐，一泊二饗專案價4,185元起；另於活動期間，凡於館內餐廳消費不限金額即享以499元加購「薑醋大沙公」乙隻。讓旅客在煙波蟹逅秋日極致美味，譜出不虛此秋的品味旅行。

▲義大皇家酒店柳町日本料理「秋_蟹逅」迷你懷石套餐。 圖：義大皇家酒店／提供

義大皇家酒店 中、日豪華海鮮料理耐人蟳味

時序入秋，是大啖海鮮的季節，義大皇家酒店人氣餐廳皇樓中餐廳與柳町日本料理分別以當季新鮮食材做出豐盛新餐點，無論是單點頂級粵菜、或是以秋蟹為主角的懷石料理套餐，讓民眾在豐收的季節嚐鮮。皇樓中餐廳即日起至12月15日止推出「金秋賞味‧粵饌經典」秋季限定菜，由米其林級主廚林凱與團隊特選肥美的沙公，做成避風塘沙公、花雕蒸沙公、砂鍋粉絲沙公煲三種不同料理，每道1,180元，另有養生湯品螺頭白玉炖軟骨排、精緻創意港點龍蝦湯脆米玉帶餃、香辣帶勁的麻辣肥腸雞肉煲、香甜Q彈的羊城黑芝麻卷…等多道新菜式。

柳町日本料理自即日起至10月31日止推出「秋の蟹逅」迷你懷石套餐，每套2,380元(一成服務費另計)，從前菜、刺身、合肴、壽司到椀物，黃仲祥主廚特選當令食材料理，其中合肴「清蒸愛爾蘭麵包蟹附薑湯」，挑選有「蟹膏之王」之稱的愛爾蘭麵包蟹，爆漿的蟹膏新鮮味美，撩動海鮮控的食慾。

▲台北福華江南春劉宜嘉主廚精心研製「處女蟳粉絲煲」，撲鼻醬香與鮮甜蟹肉，搭配吸附飽滿醬汁的粉絲，令人吮指再三。 圖：台北福華大飯店／提供

福華飯店三館推秋蟹季 大啖超過40道螃蟹料理

秋紅時分正是品嚐飽滿蟹黃、鮮美蟹肉的最佳季節，福華飯店旗下台北、台中以及高雄福華大飯店，集結實力派中餐廳主廚，以浙滬、粵式及台式等各路特色手藝推出「福華聯合秋蟹季」，即日起至11月30日止，攜手獻上以嚴選處女蟳、紅蟳、沙公、帝王蟹等超過四十道的秋蟹料理。於餐廳內品嚐秋蟹並消費達指定金額，可獲得抽獎券乙張，幸運兒將有機會抽中三家飯店的總統套房住宿券，享受美食之餘，更能體驗福華細緻的待客之道。

台北福華主打浙滬經典菜式的江南春主廚劉宜嘉，首推三種不同手法料理的處女蟳，其細嫩肉質與飽滿蟹膏，只需簡單料理，均能帶出其鮮甜甘美風味；台中福華大飯店3樓江南村推出「金沙奶油蟹」(沙公每份2,880元、沙母每份3,280元)，在濃郁的鹹蛋黃中多添加了鮮奶油，完美祛除鹹蛋黃腥味，加厚金沙的口感使螃蟹的甘甜透著奶油香氣；16樓海華樓粵式料理，首發主打「經典粵式六品蟹」，將香辣、濃郁、清爽、回甘、香甜等各種口感融入鮮蟹的甜美滋味。

高雄福華大飯店以經典江浙料理聞名遐邇的江南春餐廳，結合經典烹調方式呈現出「紹興蛋肥蟹」、「溜黃肥蟹」、「醬爆肥蟹」、「花雕肥蟹」..等多款秋蟹料理，「紹興蛋肥蟹」為新鮮蟹加入紹興酒、香蔥、嫩薑蒸煮，螃蟹的鮮甜與紹興的酒香，全都滲進口感細緻的蒸蛋，每吃一口都酒香四溢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

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