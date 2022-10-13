【旅奇傳媒/編輯部報導】備受國際矚目的「臺灣國際衝浪公開賽」於11/12至11/20在臺東金樽漁港盛大登場，2021年受疫情影響國外選手無法參賽，今年賽事邁入第十二年之際再度回歸國際等級，邀請來自全球的衝浪好手共襄盛舉，現在可至世界衝浪聯盟（World Surf League，以下簡稱WSL）報名平台進行報名。

臺東縣政府副縣長王志輝表示，本次賽事首次爭取到WSL女子短板QS5,000積分賽來到臺東，與男子短板QS3,000積分賽同場競技，更是今年WSL全球最後一場高積分賽事，勢必會吸引世界各國頂尖選手及新秀齊聚，在最高規格的競技舞台大展身手。

國際衝浪選手Jarvis Earle也特別錄製影片表達祝福與期待，成為本次記者會一大亮點，縣府交觀處預告，今年除了全球知名衝浪選手的精采比賽陣容，更與Red Bull獨家合作，這位年僅18歲，被譽為明日之星，也將透過工作坊與國內選手當面進行技術交流，並將帶來精彩的明星表演賽，觀眾朋友們千萬不能錯過！

全聯先生邱彥翔也驚喜現身記者會，號召大家一起到臺東體驗賽事周邊活動，包含模擬海上衝浪快感，女力爆發的「女性衝浪滑板體驗」、代表台東慢食文化，崇尚自然、品味悠閒的「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，以及多種在地元素與原民工藝的手作課程「臺東挺好的」，在感受衝浪比賽的刺激之虞，也能深入體驗在地多元豐沛的文化與生命力。

為了讓海洋所帶來的美好永遠延續下去，「臺灣國際衝浪公開賽」也展現國際運動賽事推動永續發展的精神，賽事選手禮選擇以永續及在地化為理念之低碳環保商品，並發起「海好有你」淨灘活動，邀請熱愛海洋的每位參與者一起以行動守護海洋環境，為全球永續行動盡一份心力。

臺東擁有全臺最長176公里的美麗海岸線，更是飽含文化底蘊的南島語族原鄉， 「臺灣國際衝浪公開賽」已成為國際衝浪積分賽重要的一站，不僅提高臺東的國際能見度，也讓全世界看見臺東得天獨厚的優勢與海洋城市的魅力，歡迎全球旅人來到臺東親身體驗！（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）