新竹因為冬季季風強盛，為全台之冠，所以有「風城」之稱，近日臉書粉專「看見竹北」分享一段影片，並貼文寫下最近新竹風真的大，畫面中疑似兩名國中生正在球場投籃，未料竟眼睜睜地看著籃球架在眼前飄走，快到用跑的還追不到；貼文曝光後引發熱議，兩位學生「追籃球架」的逗趣影片也讓網友笑翻稱是移動式籃框。

昨（12）日臉書粉專「看見竹北」分享一段影片並發文表示有網友拍下新竹好市多旁迪卡儂的頂樓籃球場，有兩個學生在打籃球，未料因為新竹最近的風太強，學生投藍時，竟眼睜睜看著籃球架直接在眼前飄走，快到兩人用跑的還追不到。

從17秒的影片中可以看到，籃球架疑似因未固定住，加上新竹強烈的大風，籃球架隨著紅色操場跑道一路狂飄，直到靠近頂樓邊緣的草皮才停下來，而打籃球的學生們，一個在後方追著球框跑，另一個則跑在前面、試圖攔下球框，但眼見籃球架真的飄得太快，也只能放棄。

逗趣畫面也讓粉專忍不住笑呼，「我們新竹這台會變換方位+全自動滾輪功能的古靈精怪整人籃球架，應該夠格請星爺周星馳拿去拍新電影了」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書看見竹北)

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「喂～不要跑」、「來鬥牛啊」、「移動式籃框」、「來看活的籃球架」、「好險沒壓倒弟弟，危險別靠近，就讓它自由飛吧，沒人受傷就是笑話一則」、「太誇張了，好危險」。