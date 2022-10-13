配合我國新南向發展政策，財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）在衛生福利部指導下，優先鎖定馬來西亞作為台灣醫療健康產業海外基地。本次由MET顧問郭守仁擔任召集人，邀集長庚醫療體系、高雄醫學大學體系、中國醫藥大學附設醫院等，組團前往馬來西亞，辦理「台灣醫療海外落地基地合作備忘錄簽約儀式」。

首場合作簽約儀式於12日於馬來西亞IBIS KLCC 吉隆坡市中心酒店，由MET與Victoria International Medical Centre Sdn.Bhd.進行「台灣醫療海外落地基地合作備忘錄簽約儀式」，會中邀請到衛生福利部常務次長石崇良、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠、馬來西亞台灣商會聯合總會長林凱民，以及台馬商會、醫衛產業等重要貴賓及代表親臨現場，見證歷史性的一刻。

MET執行長吳明彥表示，自去年度起，MET著手針對馬來西亞吉隆坡及檳城、泰國曼谷等數個海外醫院投資案進行深入評估，更有些許中東國家紛紛表達與台灣醫衛業者合作興趣；在基金會董事會與醫界專家代表多次討論評估下，今年度優先選定馬來西亞作為我國海外落地的第一站。

吳明彥指出，本合作案在馬來西亞拿督陳榮洲醫生局紳積極洽邀台灣機構合作下，以MET基金會召集台灣醫衛產業國家隊，結合陳拿督本身過去於馬國和台灣的經驗，期待藉由「維多利亞國際醫療中心」合作建置，成為台灣海外Demo site，將我國引以為傲的醫衛產業不僅在地深耕，也持續生根，帶領我國醫療產業上中下游，於新南向市場遍地開花。

本次亦辦理「2022台灣成功醫療體系發展分享會」，邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、中國醫藥大學附設醫院教授鄭隆賓，帶來多場介紹台灣醫療管理及醫療技術全方位發展的精闢演講，藉以本活動交流，促進在座產官學各界菁英集思廣益，為台馬兩國合作發展路徑，發掘更多潛在的商機，碰撞出更美麗的火花。