頭份警分局蓬萊所長林振民募集物資贈送給蓬萊國小角力隊。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

南庄鄉蓬萊國小角力隊參賽成績優異。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

位處苗栗縣南庄鄉蓬萊村的偏鄉蓬萊國小，校內以角力隊聞名全縣，月前，學校角力隊參加金德盃全國小學角力錦標賽獲得優異成績，轄區頭份警分局蓬萊所長林振民特別協調民間善心團體北斗奠安慈善會，購買涼被禮盒致贈鼓勵表現優異的學童。

蓬萊國小這次參賽表現優異的學生，包括國小中年級謝佩恩第三級第二名、謝承昀第五級第三名、風姷妤、風姷彤男女混合第七級第三名、朱喬羽第七級混合第一名。以蓬萊國小如此規模的學校，能獲得如此佳績，實在難能可貴。

林振民於10月12日代表前往蓬萊國小捐贈獎品，期許小朋友們未來在各項競賽活動，能有更好的佳績。全校師生對林所長及捐贈者善心表達滿滿的感恩與感謝。

頭份警分局長張明盛表示，蓬萊國小位處偏遠山地，學生大多屬弱勢家庭，許多優秀運動小選手的裝備不足，本分局蓬萊所長林振民平日落實勤務，勤走學校及部落與當地民眾相處融洽，此次主動協調善心人士捐贈涼被物資給偏鄉學童，鼓勵學童再接再厲，未來能更上一層樓，林員善心行為，足為楷模。