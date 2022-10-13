魏嘉賢、代表會主席蘇美珠與多位代表今舉辦「購物馬拉松Ⅱ花蓮觀光好輕鬆」記者會。（王志偉翻攝）

花蓮太平洋縱谷馬拉松即將開跑，正好疫情稍有趨緩，花蓮市長魏嘉賢說，為推廣運動觀光產業，市公所順勢推出「購物馬拉松、花蓮觀光好輕鬆」活動，刺激買氣，只要在花蓮市單筆消費滿200元完成登錄者，就有機會抽中按摩椅等大獎，19日起在舊鐵道行人徒步區等3處登錄領取摸彩券，希望未來馬拉松活動持續擴大，帶動更多經濟效益。

魏嘉賢說，2013年第一屆太平洋縱谷馬拉松首度登場，就吸引近6千人參加；市公所在2017年接手主辦，因每年報名人數相當多，考量賽道量能，名額最大擴充到7千人，不過今年碰上地震，南區鐵路仍靠接駁，預計少一些人。

魏嘉賢、代表會主席蘇美珠與多位代表今舉辦「購物馬拉松Ⅱ花蓮觀光好輕鬆」記者會。魏嘉賢表示，搭配馬拉松活動，去年推出觀光購物節，獲迴響，今年延續活動內容，在賽事期間結合好吃、好玩又好康，還能抽大獎的活動，帶給遊客更貼心的逛街配套措施，希望來自各地參加的民眾，可以留在花蓮市消費，並促使在地民眾多多消費，增進買氣。

市公所表示，「購物馬拉松」好獎雙重送活動參加門檻低且贈品豐富，只要憑9月28至10月26日期間在花蓮市單筆消費滿200元(一張發票6000元兌換30張為上限)，10月19日起在舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓等三處，設置活動服務處，民眾可以就近拿消費憑證登錄領取摸彩券，憑發票還可獲參加購物滿額禮品兌換。

10月28日晚間以摸彩方式抽出幸運得主，獎項祭出OSIM音樂花瓣椅（按摩椅）、tokuyo鋁合金全摺疊智跑機、GoPro運動攝影機、VOTO氣炸烤箱、Dyson吹風機、Garmin智慧腕錶等多項大獎，還有遠東百貨花蓮店特別提供1萬元百貨商品券。詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網查詢。