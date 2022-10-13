邊境逐漸鬆綁，小三通何時重啟引發關切。陸委會主委邱太三日前鬆口稱，過年是重啟的好時間點。陸委會副主委邱垂正今（13）日再度表態，稱「節日通航是可能的做法」，同時強調選舉非小三通重啟的考量因素。

對於小三通開放有無確切時間表，邱垂正表示，逐步恢復兩岸健康有序的交流是政府政策，陸委會將依據最新的疫情發展跟整體情勢，持續滾動檢討相關的政策措施。

邱垂正提到，小三通是金馬民眾關切的重點，也是兩岸人員往來渠道之一，未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的做法，陸委會與相關機關將依據各方意見進行評估及規劃，在做好相關準備及溝通後，適時公布重啟小三通。

面對媒體的詢問，邱垂正特別強調，「選舉並非小三通重啟的一個考量因素」。

兩岸航點方面，邱垂正指出，相關機關會持續就旅運需求、整體疫情及兩岸相關情勢發展等進行檢討評估；由於兩岸航班飛航需要得到陸方及我方民航部門的許可，未來航點的復航也需要雙方相互配合，兩岸將進行必要溝通，如果有具體進展，會盡速對外公開。