【愛傳媒楊德遠專欄】100年前，曾經存在於三義火炎山伯公坑火車站，好像船過去水無痕的消失在三義人的眼前了。

終於有找到老地圖、實地踏查相片、日本鐵道部年報、老相片，找回消失的三義伯公坑驛。

伯公坑火車站約四甲大，1904年台灣火車路的修建，北端來到三義，南邊到了豐原，中間的23.6公里，都是山洞、橋樑，工程進度非常慢，還沒通車。

恰逢在1904年日本和俄國兩個國家，為搶奪中國東北的土地而開打，所以日本急需用火車把台灣大量的物資運回日本去打仗；以及加速山線鐵路工程之內社川鐵橋和大安溪鐵橋工程所需的施工材料、人員運送，就是從三義的火車站旁邊，順著今尖豐公路，經裕隆公司到伯公坑，修建了一條所謂的「陸軍速成線」鐵軌，以及一個面積大約四甲大的火車站，名叫「伯公坑驛」，負責人員、物資的南北轉運、調度。

當年這個站址，車水馬龍，夜夜笙歌，人車出入活動頻繁，設有陸軍醫院、郵局，商場，熱鬧不已。

但是1908年，台灣鐵路全線完成通車後，這個伯公坑軌道、車站等設施，在1908年被日本政府下令全部拆除，不留任何痕跡。

如今，只看到老鐵路線旁的一個約二坪大的紅磚月台遺址，令人思古嘆息。

今火炎山是全台最夯的百大登山步道第一名，每天有數以千百計的登山客，路過此遺址。因此建議政府，可以把此遺址週邊清一下，立一個「1903-1908伯公坑驛遺址」，以及幾張當時的照片做成看板，可以設幾個小攤，一定足以養活幾家弱勢家庭，功德無量。

作者為教育博士，國小校長退休

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