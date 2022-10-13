縣府在竹北市推動興建19座特色公園，明年將陸續移交竹北市公所管理，另外將豆子埔公園和東興公園規畫特色公園的概念給市公所參考，縣議員林禹佑發現市公所變更設計「走鐘」，國民黨竹北市長參選人林為洲對竹北市200多座公園強調要建立「公園管理員制度」， 專責管理公園和公廁，才能維護公園的環境。

林禹佑表示，竹北市公園的設施長年風吹日曬雨淋，損壞機率高且頻繁，縣府產發處為興建特色公園舉辦工作坊，了解地方需求後做規畫設計，目前完工的特色公園都獲得民眾好評，未來移交給市公所，應協助編列預算協助市公所管理維護。

林禹佑發現市公所要做的特色公園，和產發處提出的規畫不同，他參加公所舉辦豆子埔溪公園說明會時發現「走鐘」，蓋地下停車場結果1個機車停車位都沒有。

產發處長陳偉志說，縣府提供特色公園的規畫概念給竹北市公所參考，就看市公所要不要採納，因市公所要在豆子埔公園蓋地下停車場，就會影響到地面的設計。

竹北市公所說明，豆子埔公園8月底開第1次說明會，以公園示意圖蒐集民眾意見，地下停車場當時沒有反應要做機車停車位，若需要會請建築師做規畫。

林為洲說，他每天早晨去公園散步做運動，常聽到市民反映公園雜草叢生無人修剪，抱怨公園沒廁所，公廁髒亂無人清理也不能洗手，不知是要找縣府還是市公所處理。

林為洲指竹北市公園多是由縣府建設，後續由市公所負責維護管理，他盤點全市200多座公園含體育用地，有洗手台僅25座，有廁所含洗手台僅19座，廁所和洗手台太少，導致市民抱怨公園沒廁所，公園廁所不能洗手。

林為洲指現在市民對公園維護並不滿意，解決方式就是建立「公園專責理員制度」，專責管理公園和公廁，市民反映問題時有專線專人即時回應解決，才能＋讓竹北市民有乾淨的公園環境。