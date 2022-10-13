雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園休閒農場揭牌，打造雲林休閒農業新篇章。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園休閒農場揭牌，打造雲林休閒農業新篇章。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園休閒農場揭牌，打造雲林休閒農業新篇章。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府輔導千巧谷牛樂園休閒農場取得「休閒農場許可登記證」，副縣長謝淑亞表示千巧谷牛樂園休閒農場長期投入地方產業創新經營，並在今年正式加入休閒農場行列，讓民眾看到農業的6級化經營樣貌，了解農業如何與休閒體驗結合，期盼透過公部門與民間偕同努力，持續打造雲林農業的多元發展，讓雲林縣跳脫傳統農漁業框架，朝永續發展目標邁進。

崙背鄉在1973年為推動農村建設，經政府輔導設置乳牛專業區，時至今日已成為台灣牛乳來源產地之一，在地並發展出特色酪農區產業文化，千巧谷牛樂園是座以乳牛為主題的休閒農場，園區內設有以快樂牛藝術彩繪的意象及建築，並規畫景觀生態魚池來營造場域活潑且放鬆的氛圍，

農場內還有讓遊客親自餵養乳牛的體驗，結合導覽人員解說，不僅讓民眾認識乳牛的飼養過程，也了解到許多人每天喝的鮮奶是如何生產取得，透過寓教於樂的方式讓遊客接觸農業，降低對農業的陌生，進而提升對本土農業的認同感。

謝淑亞表示，雲林是台灣的農業大縣，具有得天獨厚的農業資源，同時也是發展觀光遊憩的好所在，休閒農業不同於一般戶外郊遊的走馬看花，而是藉由眼看、手作、口嘗及耳聽等沉浸式體驗，實際去感受農業的生命力。

謝淑亞說，千巧谷牛樂園讓人最感動的地方，是結合在地1級酪農生產，並使用香醇鮮奶開發多元農特產加工商品，讓遊客吃得到產業的用心，並產生對農業的記憶點，透過農業6級化加乘效益，進而達到推廣本土農業，帶動地方農產業經濟發展目標。

縣農業處指出，縣府致力打造雲林成為農業觀光大縣，透過近年來持續性的輔導設立，縣內至今已通過9家休閒農場，希望藉由農業體驗寓教於樂方式，讓民眾多1種與農業互動的管道，也讓雲林農業有更多經營方式，期盼未來地方產業持續轉型，讓雲林農業更多元、更有趣、更有競爭力，打造雲林成為台灣中南部最好的旅遊選擇。