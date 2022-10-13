苗栗縣府農業處為推廣農村旅遊，13日上午在苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店，邀集旅行業者舉辦苗栗農村旅遊商品媒合會，行銷12條特色遊程，以吸引遊客到苗栗農村深度旅遊，體驗農村風情，並帶動商機增進收益。

今年縣府以「遊品味苗栗農村」為主題，開發具潛力推動農遊的社區，創新農遊產品，並整合農村資源並推出南庄鄉蓬萊社區、獅潭鄉新店社區、苑裡鎮山腳社區、西湖鄉湖東休區、大湖鄉薑麻園休區、三義雙潭休區等12條特色主題遊程，橫跨山、海線閩南、客家、原民等地區，以吸引遊客到苗栗深度旅遊體驗農村特色。

會中更邀請台北、新北、桃園、苗栗、台中、台南等６縣市將近50家旅行業者參與，南庄鄉蓬萊社區、獅潭鄉新店社區、苑裡鎮山腳社區、西湖鄉湖東休區、大湖鄉薑麻園休區、三義雙潭休區，也在會場設攤參展，聯合推廣苗栗農村旅遊。

副縣長鄧桂菊說，希望透過交流、媒合，增加苗栗農村特色遊程的銷售通路及能見度，以帶動苗栗農村旅遊的發展，誠摯的邀請全台民眾到苗栗農村來趟輕旅行，體驗農村風情之外，也將苗栗農村特色行銷出去，以增進農村的收益。