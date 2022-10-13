知名主持人Lulu黃路梓茵出道多年，幽默談吐和機智反應頗受觀眾青睞。不過近日她因「台大泰拳女神」吳怡德在節目爆料《大學生了沒》曾有某個現在非常紅的班底是雙面人，被網友猜測正是在指Lulu。對此，同是《大學生了沒》的女星陳艾琳心疼幫忙喊冤：「憑什麼她要扛？」更直言大家不明講，是不想添事。

自Lulu捲入雙面人風波後，曾第一時間跳出澄清從未見過對方，發文寫下中槍的無奈心情：「在三人成虎的年代裡，這讓人感到非常莫名且不舒服」，事後則引來節目主持人小S對她致歉，也幫忙澄清：「真的不是她」，更有許多星友幫忙講話：「唯一的雙面，大概就是螢幕上親和，台下更親切，真可惡」，一面倒幾乎都是好評。

女星陳艾琳在ig限動替Lulu喊冤雙面人不是她。(圖/陳艾琳 IG)

不過Lulu雙面人風波仍未見平息，現職花雕師的女星陳艾琳在IG限動寫下：「90%大學生了沒的人都知道那位學妹在說誰、誰雙面，工作人員也罷、節目班底也好」，只是不想添事不想多說什麼，然而Lulu的遭遇讓她很心疼，仍決定幫忙發聲：「雙面跟黃路梓茵一點關係也沒有，拜託大家醒一醒！」、「這麼可愛善良的人要被冠上這些污名，真的足以顯示世人有多盲目、多愛隨意臆測、隨波逐流」。

有網友怒指網紅莫莉是雙面人。(圖/莫莉 FB)

而隨著Lulu否認是雙面人，有網友改將矛頭指向網紅莫莉，到臉書粉專留言：「來看看雙面人」，不過莫莉也不甘示弱，直接貼出節目歡送畢業生的影片，回擊「姐2013就畢業了」，嚴正駁斥是雙面人事件的主角。