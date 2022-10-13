現代人無時無刻都在使用3C產品，身體容易引發肩頸痠痛問題，不少人會按摩肩膀、轉脖子，但卻不見狀況改善，蔡承儒中醫師提到，有時肩頸痠痛的根源時常不在肩膀，所以按摩治標不治本，並分享3招居家有效舒緩肩頸的運動。

中醫師蔡承儒透過影片分享，現代人上班長期久坐打電腦，下班休息時又手機不離身，久了就容易出現姿勢不正問題，例如駝背、拱背，使肩膀、上斜方肌及提肩胛肌等變緊繃，當下按摩肩膀、脖子確實能短暫舒緩，但有時疾病根源不在肩頸，而是在手臂、下背或腳部，若是單靠按摩脖子，根本無法完全緩解。

中醫師蔡承儒提醒不要轉脖子，有些人肩膀、脖子較緊繃，轉脖子雖能舒緩，但治標不治本，還有人會給師傅整骨、推拿，其實也是類似手法，但這種緩解方式做久了會加速頸椎退化，建議民眾做柔性伸展，比較能保護頸椎，若真的非常不適，應找專業醫師或整復師治療。

蔡承儒補充，遇肩頸不適時可做3種運動，能有效放鬆肩膀與脖子附近肌肉，最簡單的就是「擴胸運動」，將肩膀聳起來，然後往後做旋轉；若在辦公室坐太久，不建議做甩脖子的動作，而是「脖子左右伸展」，左手扶右側頭部往左側拉，右肩往下壓，再換右側扶住左側頭部，往右側拉，左肩往下壓；最後是「脖子向上伸展」，雙手合十用指尖處頂住下巴，手向上施力。