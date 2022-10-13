伴隨著用戶數快速增長，Gogoro Network 今 (13) 日宣布，持續擴大與台灣中油的合作，預計可於年底前新增 136 個全新站點，包含由台東市區經沿海公路前往花蓮的 3 個 GoStation® 正式上線，同時完成串聯環島經典旅遊路線花東台 11 線。

此外東台灣首座 Super GoStation「台東好站」也已於 8 月初正式啟用，Powered by Gogoro Network (PBGN) 車主不僅可以騎乘電動機車暢意環台，還可探索寶島的東海岸美景。除了台東鐵花村、三仙台到花蓮長濱的台 11 線，Gogoro Network 也同步建置位於金門的 2 座 GoStation，計畫於 10 月底前陸續啟動營運。

Gogoro Network 於全市場投放與流通的智慧電池超過 105 萬顆，規模是其他電池交換系統的數十倍，交換站內的電池交換槽總數也已逾 10 萬組， 10 多倍高於其他業者。全台約 1／3 的 GoStation 佈建於鄰近住宅與商辦區的連鎖便利商店和量販超市，也有近 1／4 的站點設置於公民營加油站內，電池交換不但便利且真正深入大眾日常生活圈。

除了在台東往來花蓮間的台 9 線上部署電池交換站，串連環台電動機車能源供應網，Gogoro Network 回應顧客殷殷期盼的海岸旅遊路線，完成建置台 11 線上的「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，今日正式啟用上述 3 站 GoStation。

加上已於 8 月初已正式啟用，東台灣第一座 Super GoStation「台東好站」，充分滿足車主在台 11 線超過 150 公里道路上的換電需求；不論是騎車巡航風光明媚的台 11 線，或是擁抱絕美山景的台 9 線，Gogoro Network 都能讓車主恣意暢遊花東最夯、最美的觀光路線。

在持續提升服務量能之際，GoStation 開拓的旅遊路線也越來越豐富多元，今年透過擴大與台灣中油合作，Gogoro Network 計畫在 10 月底前於金門啟用 2 座全新 GoStation 站點，並同時在澎湖新增 2 個站點，澎湖諸島 GoStation 總站數將達到 6 站。

去年底甫開通的嘉義阿里山和南投武嶺路線，今年立刻成為 PBGN 車主的熱門打卡目的地，因應假期湧現的車潮，Gogoro Network 在阿里山沿線新增「中油阿里山新加油站」，並成為進入阿里山景區前最接近的 GoStation；武嶺沿線再添增「中油清境娜嚕灣站」，打通前往合歡山、清境農場、武嶺、梨山等地的樞紐，車主無論想要上山下海，都能享受充足的電量補給，愜意領會台灣得天獨厚的山水之美。

截至目前為止，Gogoro Network 服務範圍已覆蓋全台 21 個縣市，營運及建置中的 GoStation 機櫃已超過 11733 個，依據車主的移動區域與能源需求量，規劃並佈建在 2419 個位置。全台高達約 1／3 的 GoStation 設置在便利商店與量販超市旁，深入大眾便利生活圈。

Gogoro Network 提供超過 108382 個智慧電池交換槽位服務客戶，電池交換槽的總數遠超過其他系統 10 餘倍。Gogoro Network 毫無疑問是全球規模最大、運行時間最長、服務最穩定、最聰明高效率、且累積最多交換次數、支援最多品牌、最多用戶使用的智慧電池交換系統。

最小的 GoStation 站點 都具備 24 個電池交換槽，而每站提供 100 顆以上智慧電池、可滿足超過 1000 位用戶電池交換需求的 Super GoStation 也已在全台建置超過了 161 站，完整、方便、滿足逐步成長的電動機車車主，隨時、隨地的能源補充需求，甚至是扮演穩定電網的關鍵角色，Gogoro Network 正在日漸成熟的智慧城市中，發揮核心且多元的功能。