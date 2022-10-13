雖然自己海外最大的市場中國大陸業績持續不佳，日本快時尚成衣大廠迅銷13日所公布的全年財報，獲利方面還是寫下新高。

旗下擁有知名品牌Uniqlo的迅銷，在截至8月的12個月營業利益為2973億日圓，約20.2億美元，前個年度同期為2490億日圓。這不僅比預估值2910億日圓來得好，更是超越疫前2019年度的2630億日圓。

此外，孱弱的日圓也立了大功。迅銷北美業務傳出獲利的好消息，在收進大筆美元後，換成日圓時有大筆匯兌收益進帳。迅銷預估，下個財年的獲利會更好，應該可達3500億日圓。

迅銷今年在中國大陸銷售量稍稍有成長，不過在當地抗疫規定嚴格的地區，營業利益總計減少17%。但迅銷表示，中國大陸慢慢解封之後，預估第4季業績將同步好轉。

迅銷13日股價收漲0.13%，來到78,680日圓。從2022年迄今，迅銷漲幅為21%，至於日本日經指數，則是下跌8.9%左右。