Gogoro Network的GoStation電池交換站已遍佈全台313個行政區，涵蓋整體鄉鎮市行政區的86%，今（13日）宣布擴大與台灣中油合作，預計可於年底前新增136個全新站點，包含由台東市區經沿海公路前往花蓮的3個GoStation正式上線，完成串聯環島經典旅遊路線花東台11線。

Gogoro Network表示，目前於全市場投放與流通的智慧電池超過105萬顆，規模是其他電池交換系統的數十倍，交換站內的電池交換槽總已逾10萬組，全台約1/3的GoStation佈建於鄰近住宅與商辦區的連鎖便利商店和量販超市，也有近1/4的站點設置於公民營加油站內，電池交換不但便利且真正深入大眾日常生活圈。

此外，東台灣首座Super GoStation「台東好站」已於8月初啟用，Powered by Gogoro Network（PBGN）車主不僅可以騎乘電動機車暢意環台，還可探索寶島的東海岸美景。除了台東鐵花村、三仙台到花蓮長濱的台11線外，Gogoro Network 也同步建置位於金門的2座GoStation，計畫於10月底前陸續啟動營運。

Gogoro Network歡慶花東台11線沿線GoStation串連開通，特別印發「花東台11紀念明信片」，將自明（14日）至12月14日，車主可於旅程中，前往花蓮及台東的Gogoro門市索取，限量1000份，送完為止。於此同時，Gogoro Network 化身為車主應援團，替首波挑戰台11線的PBGN騎士及愛車補充能量；上述活動期間前往台11線上全新啟用的GoStation「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」完成交換電池，並前往以上3個GoStation鄰近合作指定的7-ELEVEN，在明信片上蓋上戳章，即可換取7-ELEVEN 能量補給品。