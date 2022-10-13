根據衛福部統計資料，苗栗縣1到9月自殺通報人數939人，其中10歲至24歲人口自殺通報人數達254人，數字仍高。苗栗縣府13日舉辦自殺防治宣導會，由縣長徐耀昌帶領各局處、學校、醫療院所及民間團體，共同攜手防範自殺，挽救生命。

苗栗縣毒防及心衛中心主任涂麗秀表示，根據衛福部統計資料，苗栗縣1到9月自殺通報人數939人，較去年下降39人，但10歲至24歲人口自殺通報人數達254人，數字仍相當高。

從該族群自殺通報資料發現，前三大主因為精神健康佔26.4％、感情因素佔17.7％及家庭成員問題佔16.9％。縣府配合社區心理衛生中心設立，結合社福、醫療等體系，建構校園自殺防治網絡，提供學校與家長就近尋求專業協助，並透過況網絡資源連結，強化多元化的個案關懷服務。

縣長徐耀昌表示，年輕人可能因為家庭教育背景、社會歷練不足等原因，出現心理及精神方面的問題，這時候就需要尋求醫療專業的幫助，呼籲大家一起充當守門人，「一問、二應、三轉介」也就是主動關懷與積極傾聽、適當回應與支持陪伴、資源轉介與持續關懷，提早發現身邊人的情況，一起挽救生命。

徐耀昌今天也頒獎給縣內推動心理健康業務績優團隊、推動藥癮戒治業務績優團隊，感謝他們的努力，強化苗栗社會安全網絡。

縣府衛生局表示，民眾如遇到感情、人際關係、精神健康等困擾時，可多利用縣府諮詢專線037-558182、衛福部24小時免付費專線1925(依舊愛我)。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。