大陸海水稻再破紀錄，千分之四鹽度下耐鹽常規稻畝產超691公斤。（齊魯網）

大陸山東閃電新聞13日報導，「稻」喜！青島耐鹽鹼水稻產量有了新突破！隨著青島海水稻研究發展中心（中心）組織的耐鹽鹼水稻專家11日測評會圓滿完成，中國海水稻實現4‰鹽度下耐鹽常規稻產量新高度。

中國海水稻10年間已從科研試驗階段，發展到產業化規模化推廣，實現了「從無到有、從小到大」的飛躍。截至2021年底，中國海水稻種植面積達到60萬畝，分布在黑龍江、山東、江蘇、新疆、內蒙古、浙江等十多個省分，品種覆蓋中國四大類典型鹽鹼地。2022年，中國推廣海水稻種植的面積突破100萬畝。

測評會當日上午，中心邀請山東省水稻產業技術體系首席專家周學標研究員、國家品種審定委員會水稻專業組委員張保友研究員、山東省農業科學院作物所李升東副研究員擔任測產專家。對耐鹽常規稻材料22ZS-39和22ZS-44進行了小面積試驗田測產驗收。

種植試驗田土壤含鹽量0.34‰，pH值7.9，測產水稻材料以及對照品種全生育期進行4‰的鹹水灌溉。此次測產材料22ZS-39產量608.9kg／畝；22ZS-44產量691.8kg／畝，均超過了對照品種鹽稻21號516.9kg／畝的產量。這兩個耐鹽鹼常規稻產量打破往年紀錄，實現了4‰鹽度下耐鹽常規稻產量新高度。

據青島海水稻研究發展中心技術研發事業部部長萬吉麗介紹，測產的兩個水稻材料非常有代表性。「22ZS-44畝產量已經達到了691.8kg，是一個非常不錯的成績，很有發展潛力。2017年中心測產的一個雜交秈稻品種，在千分之六的鹹水灌溉下，產量達到620.95kg／畝。但因為它是雜交稻品種，雜交稻普遍比常規稻產量高很多，所以今天測產的兩種水稻材料在全生育期鹽度4‰的鹹水灌溉的條件下，產量應該是很不錯了，在全國來說也是比較高的。」

閃電新聞報導，青島海水稻研究發展中心團隊自2012年在袁隆平院士的帶領下開始做耐鹽鹼水稻育種研究。育種過程中通過雜交育種、誘變育種及生物育種相結合的育種手段，縮短育種周期。2019年耐鹽常規稻的產量為295.9 kg／畝，2021年耐鹽常規稻的產量為590.6 kg／畝，2022年4‰鹽度下耐鹽常規稻的最高產量為691.8kg／畝。團隊在育種方面不斷突破，並且每年持續不斷輸出新的穩定的耐鹽鹼水稻新品種。