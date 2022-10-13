拜登於昨日的演講中，疑似忘記了長子博・拜登（Beau Biden）因腦癌而過世，並稱於他在伊拉克英勇犧牲，目前這支影片於社群網路上瘋傳。

Joe Biden said today that his son who died of brain cancer “lost his life in Iraq.”



Totally normal. Nothing to see here.

pic.twitter.com/pb5O7rp2GZ — Greg Price (@greg_price11) October 13, 2022

據《福斯新聞》（Fox News）12日報導，拜登總統昨天在科羅拉多州的一場演講中，說他的兒子博・拜登（Beau Biden）在伊拉克失去了生命。拜登說：「我作為一個男人的父親這麼說，他贏得了銅星勳章、以彰顯其傑出的貢獻，並在伊拉克失去了生命。」

美國總統的長子博・拜登2008年到2009年確實在伊拉克服役，但於2015年因腦癌逝世於美國馬里蘭州貝塞斯達，據信這是博・拜登由於在海外服役期間接觸了用以銷毀文件和其他軍用廢棄物的軍事焚化坑（Burning Pit）所引起的，許多電子零件、化學纖維和塑膠直接焚燒時所產生的巨量有毒物質，至今依然對美國退伍軍人造成許多後續效應，也有許多相對應的榮民醫療諮詢和服務。