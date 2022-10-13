國民黨主席朱立倫13日南下屏東替同黨屏東縣長參選人蘇清泉助選，被問及會不會出席台北市議員秦慧珠競選總部成立大會、與韓國瑜同框，對此，他說，場子太多會努力分配一下，而今天特地來屏東其實很關鍵，最近蘇清泉很多民調持續上升中，非常看好他。

朱立倫13日下午與屏東縣長參選人蘇清泉、屏東市長參選人周佳琪等人，一起到屏東慈鳳宮參拜祈求選舉順利，期間朱不忘替2人助選，當被媒體問及會不會出席台北市議員秦慧珠競選總部成立大會、與韓國瑜同框時，他說，會盡量安排，但因場子達30多場，要努力分配一下，而今天特地到屏東來，其實很關鍵。

朱立倫說，蘇清泉很有希望，最近很多民調都持續上升中，他相信，只要能讓屏東人感到希望、讓年輕人感到希望，大家就會想屏東需要改變，不然民進黨執政屏東25年，屏東有比較好嗎？人口有比較多嗎？大家有多賺一點嗎？年輕人會覺得留在屏東比較有希望嗎？

朱立倫說，這些問題都存在屏東選民心中，而周佳琪是優秀的屏東市長參選人，但她從參選第一天起，就被攻擊到現在，相信大家都可以看到，周佳琪是實實在在做事情的人，請大家給她最好的機會。

朱立倫強調，國民黨是連結世界最有經驗的政黨，在兩岸關係上可以持續保持溝通管道，所以只要蘇清泉當選，國民黨會協助在國際市場及兩岸市場上，持續讓屏東最好的農產品發光發熱。