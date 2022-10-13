許多人都會趁著連假休養生息，擺脫生活上的疲累，不過有時可能會一時無法回到平日的工作狀態。一位單親二寶媽分享，前幾天她把接送小孩的鬧鐘關掉，又因為身體不舒服睡了一覺，竟一路睡到16點30分，讓大女兒在寒風刺骨的川堂苦苦等候。沒想到終於接到人時，女兒透露自己在寫功課打發時間，超乖巧懂事的行為讓媽媽差點淚崩。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，由於周一（10日）國慶連假不用上班上課，她就把平時接送小孩的鬧鐘關掉，結果忘記調回來，隔天正常上班、上課，她應該在16時下課時間接大女兒放學，結果卻因為身體不適，一直睡覺到了16時30分才突然驚醒，急忙趕到學校。

原PO提到，當時校園周邊的學生全都走光，女兒在寒風中孤伶伶的坐在川堂，「看到她一個人坐在那，我整個人自責到想哭…」；女兒一看到原PO，馬上收拾書包衝刺到她身邊、抱住她，也沒有詢問原PO遲到的原因，而是透露「我剛剛在寫功課打發時間～」，並對她的遲到不以為意，讓原PO耿耿於懷至今。

對此，許多人紛紛回應，「沒事的，妹妹很懂事，媽咪妳不需要自責，妳辛苦了」、「不要自責，孩子很貼心懂事早熟，辛苦了」、「這麼貼心的女兒，解釋一下…女兒能理解的…」、「換成是我見到這情景，我也會哭…」。