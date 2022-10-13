25歲的妙妙（化名），曾經因吸食毒品遭判處感化教育，從少年觀護所出來後仍不時吸食毒品，直到接受更生少年保護協會提供的工作機會、技能培訓及交了男朋友後，生活因此有了重心，也不再吸食毒品，也考到中餐丙級證照，現在更成為咖啡店店長。

妙妙說，少年觀護所後曾經找過其他工作機會，但因為仍交付保護管束的原因，不時仍要請假報到，因此工作機會不易尋找，想到在少觀所長期與更生少年保護協會聯絡，因此媒合至未來咖啡工作，更考到中餐丙級證照，目前從事內場工作外也擔任店長負責管理。

據警政署統計，2015年遭警方查獲1941名18歲以下兒少涉嫌毒品犯罪最高，雖然少年毒品犯罪已逐年下降，在去年也有664人涉嫌遭警方查獲，更生少年保護協會秘書長江元凱認為，因近年新興毒品盛行且多屬第三級、第四級毒品，持有未達5公克僅需罰鍰，加上先前曾經在少年間流行的「笑氣」也不屬毒品，因此恐有更多黑數。

更生少年關懷協會即日起在未來咖啡舉辦「轉角少年─更生少年關懷協會故事分享暨毒品防治教育展」，分享毒品如何改變少年的生命，而他們又如何走出犯罪循環，更舉辦系列講座邀請專家學者一同分享青少年犯罪背後的原因。

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