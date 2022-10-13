當年僅五歲的睎睎因外意外全身23.5％，住進加護病房長達兩個月、歷經4次清創植皮手術，一度因創傷反應原本開朗的個性反常變靜默，陽光社工、治療師在其出院後隨即家訪提供復健期生活照護指導，及心理諮商等服務，她從不願正視疤痕、無法下蹲、走路踮腳需人扶持，至今克服了許多困難，願意主動介紹自己身上的疤痕，今年睎睎成為小一新生，陽光社教團隊特別至學校進行就學宣導。

陽光基金會每年陪伴近400個燒傷顏損兒家庭走過艱辛復健的歷程，為了幫助陽光孩子及家庭自信成長、重展笑顏，陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子不僅要承受無數手術、復健及異樣眼光，父母也承受極大照顧壓力；從孩子出生、踏入校園、逐漸成長的過程中，對孩子與家長而言都是ㄧ場又ㄧ場未知的冒險旅程；為此陽光提供有就學準備、校園就學宣導等服務，陪伴並幫助孩子更順利融入校園生活，希望社會大眾能同理支持燒傷顏損兒服務計畫，幫助他們重拾笑容與自信。

陽光基金會表示，因為先天疾病或者後天的意外傷害，造成許多孩子外表損傷，例如血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等，孩子除了需要面對創痛，還必須學習自我接納、人際溝通、就學適應等諸多挑戰，陽光基金會每年服務約400位燒傷顏損兒，從前端生理復健、心理支持到回歸校園，提供完整生心理重建服務，邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務經費」，捐款可洽陽光基金會官網。