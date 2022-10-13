台積電長期全球佈局，外界關注海外生產成本較高，是否影響長期獲利能力，魏哲家坦言因為勞動成本較高，初期成本的確比台灣高，公司持續跟美國政府、客戶、供應鏈合作，認為仍可賺到「合適的報酬（proper return）」、毛利率可保53％。

儘管客戶庫存調整情況不甚明朗，台積電對外布局腳步穩健，總裁魏哲家證實獲美國政府對中採購設備禁令延長一年，可繼續訂購美國晶片製造設備，用於南京廠的擴產計畫，因此中國南京廠擴產持續；美國、日本、高雄建廠計畫依進度進行中，是否赴歐設廠則在評估中。

被問到若客戶指定在特定生產基地生產是否影響價格，魏哲家指產地不是報價的主要考量，基本上產品報價一致，若有不同則是維繫客戶關係的策略。

傳出台積電10月赴德考察，是否已有具體的歐洲設廠規劃？魏哲家指出，會持續基於客戶需求、營運效率來增加海外生產比重，至於是否在當地設廠，還須評估客戶需求、商業機會、總體經濟等。