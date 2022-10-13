伴隨著用戶數快速增長，Gogoro Network的GoStation電池交換站建設已遍布全台313個行政區，涵蓋整體鄉鎮市行政區的86%。Gogoro Network周四宣布，持續擴大與台灣中油的合作，預計可於年底前新增136個全新站點，包含由台東市區經沿海公路前往花蓮的3個GoStation正式上線，同時完成串聯環島經典旅遊路線花東台11線。

此外東台灣首座Super GoStation「台東好站」也已於8月初正式啟用，Powered by Gogoro Network(PBGN)車主不僅可以騎乘電動機車暢意環台，還可探索寶島的東海岸美景。除了台東鐵花村、三仙台到花蓮長濱的台11線外，Gogoro Network也同步建置位於金門的2座GoStation，計畫於10月底前陸續啟動營運。全台超過50萬名PBGN車主不僅可以盡情享受零碳移動寶島之旅，還能嘗試跳島暢騎澎湖和金門景區。

Gogoro Network於全市場投放與流通的智慧電池超過105萬顆，規模是其他電池交換系統的數十倍，交換站內的電池交換槽總數也已逾10萬組，10多倍高於其他業者。全台約1/3的GoStation布建於鄰近住宅與商辦區的連鎖便利商店和量販超市，也有近1/4的站點設置於公民營加油站內，電池交換不但便利且真正深入大眾日常生活圈。

除了在台東往來花蓮間的台9線上部署電池交換站，串連環台電動機車能源供應網，Gogoro Network回應顧客殷殷期盼的海岸旅遊路線，完成建置台11線上的「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，周四正式啟用上述3站GoStation。加上已於8月初已正式啟用，東台灣第一座Super GoStation「台東好站」，充分滿足車主在台11線超過150公里道路上的換電需求。

在持續提升服務量能之際，GoStation開拓的旅遊路線也越來越豐富多元，今年透過擴大與台灣中油合作，Gogoro Network計畫在10月底前於金門啟用2座全新GoStation站點，並同時在澎湖新增2個站點，澎湖諸島GoStation總站數將達到6站。去年底甫開通的嘉義阿里山和南投武嶺路線，今年立刻成為PBGN車主的熱門打卡目的地，因應假期湧現的車潮，Gogoro Network在阿里山沿線新增「中油阿里山新加油站」，並成為進入阿里山景區前最接近的GoStation；武嶺沿線再添增「中油清境娜嚕灣站」，打通前往合歡山、清境農場、武嶺、梨山等地的樞紐，車主無論想要上山下海，都能享受充足的電量補給。

Gogoro與PBGN聯盟車款銷售穩定成長，Gogoro Network秉持「廣度、深度、密度」三軸平衡的布建策略，不斷升級網路覆蓋與效能。截至目前為止，Gogoro Network服務範圍已覆蓋全台21個縣市，營運及建置中的GoStation機櫃已超過1萬1733個，依據車主的移動區域與能源需求量，規畫並布建在2419個位置。全台高達約1/3的GoStation設置在便利商店與量販超市旁，深入大眾便利生活圈。同時，Gogoro Network提供超過10萬8382個智慧電池交換槽位服務客戶，電池交換槽的總數遠超過其他系統10餘倍。

過去幾年我們與台灣中油深入合作，積極參與政府智慧電動機車能源補充設施普及計畫，並已順利取得台灣中油111年度電池交換站標案共136站，預期今年底全數完工後進一步提高可交換電池的供給量；Gogoro Network已連續5年和台灣中油合建GoStation，自107年至今，共建置632個站點，是台灣中油布建最多電池交換站的單一合作夥伴。電池交換站的建置不僅著墨六都人口稠密區，也涵蓋熱門旅遊景點，全面平衡地提升服務量能。