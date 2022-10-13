高雄一對老夫妻2人結伴出遊，日前在中央公園站正準備搭乘捷運返家，因當時人潮眾多，丈夫77歲蔡姓老翁疑似被人潮擠不上車，妻子74歲吳姓老婦人上車後卻不見丈夫蹤影，焦急得到美麗島站服務台向站務人員尋求協助，此時捷運警察巡邏經過，連忙加入協助尋找並順利找到，直到老夫妻離去時，還特別對員警比讚，感謝捷運警察與站務人員熱心協助。

12日晚間6時許，老夫妻結束外地旅遊後，在中央公園站搭捷運想到巨蛋站附近的女兒家，但兩人準備上車時，因當下人潮眾多，蔡翁被人群擠到上不了列車，而此時已在列車上的吳婦發現丈夫沒有跟上，但為時已晚，隨著列車發動，吳婦只能無助得目送蔡翁獨自一人站在月台。

吳婦到下一站美麗島站時，立即下車找一旁保安人員求助，保安人員將她帶至服務台，並向站務人員說明，站務人員了解概況後，利用車站廣播系統廣播請民眾留意之外，並依吳婦提供蔡翁的特徵，通報中央公園站的人員幫忙尋找。

另外美麗島站捷警下午6時35分許巡邏時，吳婦正焦急在詢問服務台站務人員，於是上前關心。了解吳婦狀況後，立即與吳婦一同到中央公園站找人，不久在下午7時20分許找到正在月台等車的蔡翁，吳婦見到蔡翁立即喜極而泣，頻頻向捷警們道謝。

而捷警擔心老夫妻再次走散，還特別暖心的陪同吳婦2人搭捷運至巨蛋站，直到夫妻倆到巨蛋站2號出口，還不忘提醒下次要多加留意。在離去前夫妻倆與員警合影留念並比讚，感謝員警及站務人員的幫忙，才順利且快速找到失散的彼此。