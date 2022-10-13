嘉義市政府社會處今舉辦「嘉義Dream Life」啟動暨捐贈記者會，市長黃敏惠也致贈感謝狀，感謝玉皇宮附設慈善會捐贈50萬元作為計畫基金。（呂妍庭攝）

嘉義市政府期待提供弱勢家庭更適切且符合需求的物資，並透過自身努力貢獻來獲得資源，2016年推出夢想on line計畫，為讓物資更符合需求，計畫升級成2.0版，今市府宣布「嘉意Dream Life」脫貧創新計畫展開，社會處長林家緯說，計畫鼓勵弱勢民眾參與公共服務換點數，再以點數換食衣住行等各類物資，如家人真有需求，想換按摩椅也可以。

市府社會處今舉辦「嘉義Dream Life」啟動暨捐贈記者會，市長黃敏惠也致贈感謝狀，感謝玉皇宮附設慈善會捐贈50萬元作為計畫基金，以及不遺餘力投身社會福利的精神。

黃敏惠說，近年疫情衝擊，加重對弱勢家庭的影響，市府整合社會處、民政處及環保局、消防局及學校、社團等部門資源，與民間力量齊心協力推動「嘉意Dream Life」方案協助弱勢家庭度過難關，翻轉過去「救助」的思維，透過鼓勵弱勢家庭以勞動服務換取點數，提升弱勢家庭自立的能力及促進社區參與，點數則可兌換生活所需物品、學費及服務等。

黃敏惠分享，曾有弱勢家庭的孩子，因不捨媽媽手洗衣物很辛苦，透過勞動參與來兌換點數，為家中添置洗衣機，另有社區高齡奶奶同樣參與計畫，為家裡換來全新冷氣機。

林家緯說，脫貧方案推動至今，參與民眾達178人次，成功兌換夢想商品者達116人次，今年方案經費來源不僅有公部門經費，更挹注民間資源力量，只要符合條件的民眾提出申請，就會有11個合作的公家機構、團體釋出勞務機會，再以1點10元，1小時20點，1年最多5000點方式累計兌換物資。

林家緯說說，新方案是夢想Online擴大升級2.0版本，不同以往只能夠兌換3C、家電器具及交通工具，而是將夢想商品從實體物品擴增到服務，融入「食衣住行育樂」等生活面向，因此更名為「嘉意Dream Life」。