基隆市警察局第三分局破獲一個針對自助洗車場及工地電纜行竊的竊盜集團，起出作案工具，並將3名嫌犯移送基隆地檢署偵辦。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市有毒品及竊盜前科的3名嫌犯組成竊盜集團，近期鎖定基隆市內洗車場、停車場兌幣機，以及工地電纜線行竊，經基隆市警察局第三分局積極追查，於11日破獲了這個竊盜集團，並將3名嫌犯依加重竊盜罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警方透露，近期基隆市內有多家自助洗車場傳出兌幣機遭破壞剪破壞後遭竊的案件，另外也有數起工地電線遭竊案件。基隆市警察局第三分局及鐵路警察局刑警大隊及臺北分局共組專案小組，循線鎖定了這個竊盜集團。

據瞭解，這個竊盜集團多次趁深夜凌晨四下無人時，於建築工地及自助洗車場行竊，使用小型破壞剪截斷工地銅質電線後竊取，而大型破壞剪及榔頭用來截斷自助洗車場兌幣機鎖頭，破壞機器行竊內部數萬元紙鈔及銅板等現金。

專案小組在跟監數日後，掌握犯嫌身分，於10月11日持法院核發搜索票及檢察官核發之拘票查緝林姓主嫌等人到案，起獲犯案用破壞剪等行竊工具。

警方初步調查，這個竊盜集團是由40歲的林嫌、45歲的劉嫌以及26歲的李嫌所組成，三人都有毒品以及竊盜前科。懷疑三人是因為缺錢花用，因此共謀組成集團，鎖定兌幣機以及工地電纜線犯案。初步估計3人在近2個月的期間，共作案8次，得手總金額達10餘萬元。

專案小組訊後，已將全案移送基隆地檢署，依加重竊盜罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。基隆市警察局第三分局呼籲，建築工地及自助洗車場業者，應加強防竊措施及改善監視器死角，降低自身被竊風險，而資源回收業者勿收購來路不明的電線、電纜等回收金屬，避免觸法。