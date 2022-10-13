威秀影城和台中市政府合辦公益觀影活動，13日招待全成社會福利基金會等近200名長輩和志工「包場」看電影。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

邊境解封，因疫情長期不敢出門的長輩們也解封了！威秀影城和台中市政府合辦公益觀影活動，13日招待全成社會福利基金會、台中家庭照顧協會及勵馨基金會近200名長輩和志工「包場」看電影。阿公阿嬤盛裝進場看電影，吃爆米花、喝可樂，彷彿回到年輕時代，各個笑開懷。

威秀影城和台中市政府合辦公益觀影活動，九月起在台中大魯閣新時代威秀影城、台中大遠百、台中TIGER CITY，分6場次招待弱勢孩童、銀髮長輩和醫護約1200人看電影，並免費招待爆米花及飲料。業者說，防疫三年大家辛苦了，希望讓這群鮮少進影院看電影的人，安心觀影走出疫情壓力，也期待影迷早日重返影城，體驗疫情前觀影的雀躍心情。

威秀影城的公益觀影活動，招待全成社會福利基金會、台中市家庭照顧協會及勵馨基金會約200名長輩和志工，欣賞奧斯卡金像獎得主喬治克隆尼（George Clooney）和茱莉亞羅勃茲主演的「幸福入場券」，長輩們都盛裝參加，開心寫在臉上。七十多歲楊先生和太太攜手參加，笑說「四十多年不曾進電影院了」。2人手捧爆米花和可樂看著電影，彷彿回到青春時光，直說能出門走走，真的很開心。

全成社會福利基金會主任郭姿秀說，接獲公益電影欣賞邀約時，其實很糾結，因為疫情並未退散，擔心有風險。豈知詢問阿公阿嬤意見時，大家竟然興致高昂。因為每當疫情緊繃而暫停據點服務時，長輩們都很懊惱，抱怨在家很無聊，沒有夥伴一起學習、聊天，生活單調乏味整日提不起勁，所以，獲悉可以一起看電影，大家興奮極了。