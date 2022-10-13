女星劉雨柔以模特兒身分出道，火辣身材和美艷外型深獲各大綜藝節目青睞，她2017年與格鬥選手「Jeff」黃育仁結為夫妻，結婚6年時常透過社群平台秀恩愛，這段婚姻卻在9月劃下句點，兩人發文表示結束夫妻關係，退回朋友身分，讓粉絲相當錯愕；近日她向外界透露近況，表示自己這個月瘦了4公斤，且感到身心俱疲，讓網友紛紛為她打氣。

劉雨柔離婚後曬出一組辣照，她化著煙燻妝，一頭微濕長髮披肩，上半身僅穿黑色抹胸，渾圓北半球讓網友一覽無遺，腰間沒有一絲贅肉，劉雨柔拉著褲頭，動作神情都霸氣十足，火辣身材讓人看了鼻血直流。

她感性寫下想法「用心珍惜的東西，很難與他人分享，這不是小氣，而是怕一個不小心，就失去了。未來想愛我的人，聽到了嗎？」她透露這個月已經瘦了4公斤，秘訣是靠自己煮菜會瘦最快，接下來還想再瘦4公斤，好達到理想體態，直呼自己「瘦身慾望越來越強大」。

不過她也透露目前情況有些身心俱疲，讓許多網友湧入加油：「說得好，祝真愛有快來找妳的一天」、「這照片合理嗎」、「我聽到了，我愛你」、「秀秀喔！會有珍愛妳的人會出現的！」有人則誇讚她身材好「正到爆炸」、「火辣辣」、「要滿出來了」。

劉雨柔曬出美照。（圖／劉雨柔facebook）

劉雨柔與黃育仁當初因打拳認識，之後日久生情，黃育仁當時自爆有一段時間感情混亂，和劉雨柔在一起後有坦承自己的「渣男史」，女方便反問：「那你以前渣，現在還會渣嗎？證明給我看你不渣！」給足對方信任，交往幾個月就閃婚。身分轉換成女明星的另一半，他也為劉雨柔做出了不少改變，如今宣布離婚讓不少人感到惋惜。