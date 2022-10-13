國際貨幣基金（IMF）貨幣和資本市場主管Tobias Adrian表示，投資人情緒（investor sentiment）的轉變可能導致美國股市再跌20%。

Adrian在華盛頓特區舉辦的IMF和世銀年會場邊表示，IMF研究發現，在當前市場走跌之際，利率不斷升高以及對企業未來獲利的預期，正在壓低公司估值。

當被問及摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在採受CNBC採訪時提到標普500指數可能輕易就再跌20%時，這名IMF高層表示：「這當然有可能」。

今年初以來，標普500指數已經下跌約25%。

為了抑制高熱不退的通膨，聯準會在9月會議連續第三度升息75個基點，使基金利率提高至介於3%～3.25%，創下2008年初以來新高。

美國將在今日晚些時候公布9月消費者物價指數（CPI），全球市場正屏息等待。

Adrian表示：「我認為戴蒙所指的是投資人的情緒也可能出現變化。當然，這將反映在經濟活動上。現在，至於這個20%的數字，這當然是有可能的。這不是我們的基本情境，但這是有可能的事」。

他並表示，IMF沒有對基本情境提出具體的預測數字，但這個情境指的是金融環境持續緊縮、經濟活動放緩，以及市場繼續承受壓力。

IMF周二發布最新的《世界經濟展望》報告，將明年全球經濟成長預測從2.9%下修至2.7%，該組織並表示，對全球許多人而言，2023年感覺就像陷入衰退，而全球約三分之一經濟體將面臨萎縮。

Adrian並表示，儘管最近英國公債等市場劇烈震盪，但IMF的基本情境仍是全球信貸市場將保持有序的狀態，不會陷入「雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產事件」此等規模的全面危機，但他也警告市場的「下行風險很大」。他表示，現在金融穩定的風險非常高。只有在重大危機時期才比這更高，例如2008年全球金融危機、2020年新冠疫情危機或歐元危機。