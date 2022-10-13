澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制13日下午召開新聞發布會，《經濟觀察報》提問全球新冠疫情持續第三年，不少國家已被迫放開，一旦別的國家都放開了，中國是否會成為疫情窪地被漫灌而被迫放開？對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友答覆稱，全球沒有一個國家是真正意義上的完全「躺平」。從掌握的全球防控政策來看，各國都在不同程度地開展新冠防控措施，最起碼的都在做疫苗接種工作。

吳尊友強調，「動態清零」是控制急性傳染病的總原則，也是新冠防控的總方針。過去近三年時間裡，中國先後發生了三百多起境外輸入引發的本地疫情，這些疫情都得到了很好控制。實踐證明，「動態清零」總方針是科學的，防控效果是顯著的，是符合中國實際情況的。目前，必須堅定不移地堅持。

吳尊友表示，疫情從高流行的地區向低流行的地區蔓延擴散，就像水從高位向低位流動一樣，是傳染病流行擴散的一種自然規律。武漢疫情控制後，中國又出現了境外輸入引發的本地疫情，所以中國確定了「外防輸入、內防反彈」的疫情防控總策略。實踐證明，中國的新冠防控總策略是科學的、是有效的。