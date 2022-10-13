邀親子來跟監獄兔、海綿寶寶、汪汪隊及DORA等角色相見歡，「2022榮町國際動漫祭-親子商圈嘉年華」，自10月13日至11月13日在台北市中山堂熱鬧開跑，舉辦為期1個月的特展，商業處表示，每周都有動漫文創市集、講座、電影等活動，讓民眾不用出國就能一次滿足。

台北市城中地區的「榮町」在日治時期是台北最繁華的區域之一，因而有「 台北銀座」之稱， 台灣第一家百貨公司「菊元百貨」也在此處落腳，加上附近有許多古蹟，是具備歷史文化底蘊的商圈，希望透過舉辦動漫祭，在保留商圈日式風情的同時，吸引不同人前往榮町商圈遊逛。

「2022榮町國際動漫祭-親子商圈嘉年華」邀請《海綿寶寶》、《汪汪隊立大功》、《愛探險的朵拉》等國際知名IP共襄盛舉，還設置「汪汪隊立大功快閃店」，可與門口的巨型毛毛六米大氣墊合影；10月22到23日則將中山堂光復廳變成「榮町電影院」，推出「汪汪隊立大功電影版」、「海綿寶寶：海陸大出擊」、「小小兵」等親子娛樂片、動漫改編電影等。

此外，10月29日萬聖節前夕將舉辦榮町商圈大遊行，陣容集結人氣蘿莉塔、女僕、Coser等，晚上則有「台日友好演唱會」，邀請AKB48 Team A「片山陽加」及為動畫《Love Live!》西木野真姬配音的聲優歌手「Pile」、日本創作歌手「初芝崇史」等大牌藝人演出。

榮町商圈暨城內社區發展協會理事長洪明通表示，在雙十連假後登場的「2022榮町國際動漫祭-親子商圈嘉年華」，邀請眾多知名動漫IP及重量級人物來台表演，歡迎大家見識不一樣的榮町商圈。榮町商圈暨城內社區發展協會祕書陳信智則說，場內為無現金支付，要參與的民眾需要攜帶悠遊卡前來，日系館及國際館部分，則需要購票入場。