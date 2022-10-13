晶圓代工大廠台積電今(13)日召開法說會，會中宣布調降今年資本支出至360億美元，較第2季法說會預估400~440億美元下修近2成，對於台積電調降資本支出，知名半導體分析師陸行之則表示欣慰，他強調砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標。

陸行之在臉書發文指出，台積電基於需求變化及設備延遲，宣布調降2022年資本開支，從400~440億美元降到360億美元，雖然沒提到2023年資本開支，但決定更小心投資。

陸行之強調，台積電重申未來幾年美元營收將成長15%至20%，但明年僅在衰退的晶圓代工業力拚成長，聽起來2023年要成長15%至20%是不可能的任務，主因是7奈米需求不佳。

陸行之強調，砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一，從9月30日開始，他定期更新哪些半導體龍頭率先採取資本開支調整行動，目前看起記憶體存儲器行業率先發難，半導體設備龍頭公司2023年營收明顯會受到影響。

陸行之提到，記憶體大廠美光、NAND型快閃記憶體巨擘鎧俠鎧俠，先前不約而同宣布下修明年資本支出3成，海力士也將調降資本開支，據悉下修幅度上看7~8成，接下來三星、英特爾、英飛凌、德州儀器、意法半導體，及一些晶圓代工廠將陸續宣布其明年資本開支計劃。

台積電今日早盤股價一度反彈至403元，不過好戲只演半場，盤中漲幅快速收斂，尾盤翻黑下跌2.5元收在395元，再創近期新低。