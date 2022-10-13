在嘉義縣舉辦的111年全民運動會13日落幕，新竹縣代表隊共獲9金4銀4銅，其中摔角項目3金入袋表現亮眼，總共獲得49項獎牌，創下歷年以來新竹縣參賽最佳成績。 縣長楊文科表示，新竹縣選手表現十分傑出，在各項體育表現上蒸蒸日上，為自己帶來榮譽，更成功替新竹縣爭光！

教育局長楊郡慈表示，新竹縣代表隊在今年全民運中，共派出優秀選手與隊職員246位，參加摔角、原野射箭、躲避球等共計17項競賽項目，共奪下9金的好成績，尤其在摔角項目表現十分亮眼，由2位摔角女將田雨薇與谷慕·勒巴克，及蟬連兩屆摔角冠軍的江浩，拿下3金。

在健美項目，初次代表新竹縣的劉明毅及羅文廷各獲得金牌1面；原野射箭男子團體項目由陳享宣、陳慶銓、魏敬倫奪金，新竹縣已連續四屆該項目奪冠成績。

元極舞個人賽由葉瑞平選手奪冠；混合組定向越野短距離接力賽由賴賢鴻、謝品昇、王羽妮、梁宇琪一同獲得金牌；男子組定向越野中距離賽則由賴賢鴻獲得金牌。

楊文科說，他就任縣長以來，積極推動體育政策發展，統計到去年為止，縣內運動人數已經從3萬6472人次，大幅提升至9萬5968人次，尤其縣府積極推動「長健」觀念、推廣全民運動，投入多項資源，增加運動設施，希望培育選手站上全國舞台爭取佳績，讓運動風氣持續在新竹縣發光發熱。

楊文科指出，新竹縣明年將承辦112年全國中等學校運動會，這是新竹縣睽違47年再次承辦全國綜合性運動賽會，期待再帶來新竹縣新一波運動風氣。