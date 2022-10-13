隨著華爾街隔夜的下跌，港股開盤即向下，在英國央行的承諾帶來金融市場不確定性之際，投資人也在衡量全球經濟衰退的風險。

周四香港恆生指數收盤大跌311.92點或1.87%，為16389.11點，指數再創11年新低。國企股(H股)跌131.62點或2.31%，為5560.80點。

科技指數下跌3.42%，整體藍籌股賣壓沉重，騰訊跌2.9%，報246.2港元，跌破250港元關卡，周三高喊要買騰訊的中國巴菲特段永平，周四買進騰訊ADR約2500萬港元；阿里巴巴跌2.2%，報72.75港元；美團跌2.9%，報146.0港元。

其它科技公司例如嗶哩嗶哩跌8.9%，商湯跌逾5%，快手和京東也跌逾4%，阿里健康跌8.6%，小鵬汽車跌6%。

內房股和物業股跌幅大，碧桂園跌10%，碧桂園服務跌14%，融創服務跌8.9%，旭輝永升服務跌15%。