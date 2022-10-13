德國新創七人座Multivan 首次切入200萬元以下市場

福斯商旅全新世代「德國新創七人座」Multivan於今（13日）發表上市，憑藉德製工藝的超高水準造就頂級商旅的每個細節，全面導入新世代娛樂系統以及符合Level 2半自動駕駛的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，一口氣推出Multivan Life、Multivan Style兩款車型，售價分別為199.8、247.8萬元，首次切入200萬元以下市場。

台灣福斯商旅表示，新世代Multivan以動感造型設計、靈活機能空間、數位科技座艙，並結合輕量化座椅設計，及同級唯一標配鷗翼式多功能桌，提供全員前所未有的舒適駕乘體驗。去年奪得德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）Best of the Best最高榮譽；今年更以優越的空間機能與性能表現，榮獲英國汽車專業媒體「What Car?」的高度讚賞，贏得2022 Tow Car Awards獎項，評為「最實用車款」。

新世代Multivan外觀融入福斯新世代家族專屬設計語彙，全車系標配IQ.Light LED Matrix矩陣式LED頭燈組／尾燈組、全天候輔助照明燈（含角落照明功能）、光感應自動啟閉頭燈裝置（附返家／離家延遲照明功能），並配置全新17吋/18吋全新造型大尺寸鋁圈，兼顧質感以及實用性。

水箱罩採連貫式鍍鉻橫條樣式，並可另搭配LED定位燈，結合大面積幾何風洞下氣壩，營造出動感活潑視覺感；嶄新造型的傾斜前擋結合雙A柱設計，搭配大面積三角窗，讓駕駛視野更加清晰；車尾搭載空氣力學尾翼設計，讓車身造型更加流線俐落。全面搭載的乘客艙雙電動滑門、電動啟閉上掀式尾門，則可大幅提升實用性與便利性；專屬Multivan造型的迎賓照地燈，更完全呈現獨具風格的雋永魅力。

此外，新世代Multivan首度導入消費者喜愛的全景玻璃車頂（選配），開闊視野境界，在車內亦能輕鬆坐擁獨家美景。此外，選配全景玻璃車頂的車款也將獨家贈送專屬天幕遮陽罩，台灣夏日豔陽下依舊能夠維持車內舒適度。全車系將提供包含素色漆：香草白、極光銀、璀璨銀、耀澤灰、古銅金、星空藍；珍珠漆：珍珠黑；金屬漆：魅影紅、地中海藍、鏡色灰；特殊漆：珍珠黑／魅影紅（雙色)）共11款車色選擇。

新世代Multivan內裝全面走向數位化，全車系採用新世代Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，搭配三幅式真皮多功能方向盤（含電熱功能），車主可自由切換設定多種功能顯示及儀表樣式；多功能方向盤結合換檔撥片，以及整合於中央儀表板的線傳式撥片排檔設計、按鍵式電子手煞車附Autohold，不僅輕鬆觸手可及，亦能提升腿部寬敞空間。

透過全新一代觸控面板，包含觸控式功能快捷鍵、觸控式LED車艙照明燈／閱讀燈，以及Multivan Style車型所標配的車室氛圍燈（含30色多重模式選擇），以直覺、數位化的觸控面板顯示取代傳統旋鈕，並配置HUD抬頭顯示器（Style車型標配），可將各項即時的行車資訊顯示前擋風玻璃上，給予車主直覺快速的駕駛新體驗。

在乘坐機能上，雙前座電動腰靠調整、電熱功能，以及椅背多功能摺疊桌；而Style車型更標配雙前座ergoComfort 12向電動舒適座椅（含通風功能），提供駕駛全天候舒適的乘坐體驗。全車系採用2-2-3全獨立且全面升級的座椅設定，後艙的第二、三排座椅均可獨立前後滑移／固定／椅背傾斜，輕量化設計可讓車主快速拆卸，打造彈性多變的車室空間。

Multivan Style車型標配同級唯一鷗翼式多功能桌（含置杯架、置物空間），滿足所有乘員用車生活所需。（台灣福斯商旅提供）

Multivan Style車型亦是同級唯一標配全新鷗翼式多功能桌 （含置杯架、置物空間），可一鍵自動升起，輕鬆展開左右桌面，亦可自由在三排座椅間前後移動及拆卸，無論是行動辦公、家庭出遊更顯輕鬆便利又實用；同時標配Savona雙色真皮座椅（Style車型），以高質感用料營造豪華舒適座艙。全車系搭配Air Care Climatronic三區電子恆溫空調系統含空氣清淨功能，除讓前後三排全員享受個人最舒適合宜的溫度，更能確保車內空氣健康潔淨。

此外，新世代Multivan完美融合福斯商旅兼具經典與創新的獨特設計，同時在Euro NCAP測試中，碰撞安全與輔助系統功能上獲得亮眼成績，得到最高肯定五顆星評價。