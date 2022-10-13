水腫不是胖，但常常讓人不堪其擾，不僅看起來氣色差，整個人也很沒精神，對此，營養師程涵宇特別分享4類快速消水腫的食物，還有2種地雷飲食，同時提醒大家，嚴重水腫可能是身體出狀況，一旦出現徵兆，務必趕快就醫檢查。

程涵宇在臉書粉專分享4類消水腫食物清單，包括利尿飲料、高鉀食物、高鎂食物和維生素B6。首先，最常見的利尿飲料包括含咖啡因的咖啡、綠茶及紅茶；而豆漿因為富含水分和鉀離子，建議一次至少喝300ml；另外洛神花茶也相當推薦。

其次是高鉀食物，鉀能幫助維持體液平衡以減少身體內水分滯留，透過平衡鈉的作用來防止液體積聚和浮腫，以及增加尿液的產生。飲食上可多吃香蕉、奇異果、番茄、空心菜等。

第三是高鎂食物，足夠的鎂可以幫助減少水腫問題，一些研究也發現鎂的補充劑（250毫克）可以幫助減少經前症候群 (PMS) 的症狀，包括腹脹和水腫問題。推薦可多吃綠色蔬菜、85％黑巧克力、腰果、海苔等。

第四是維生素B6，水溶性維生素可以調節體液平衡，有助於減少水腫問題。建議可多吃海帶、雞肉、海鮮、豆腐皮等。

不過程涵宇也提醒，最好少吃「重鹹食物」和「精緻的碳水化合物」，前者包括培根、高鈉沾醬或湯品，特別是酸辣湯及牛肉湯，因為鈉會與身體中的水結合，如果常常攝取重鹹食物和高鈉飲食，使細胞外鈉離子濃度變高，在體內吸附了大量水分導致身體浮腫、水腫，甚至還會有血壓問題。

至於精製的碳水化合物通常添加了糖而且膳食纖維較少，這可能導致血糖和胰島素迅速飆升，高胰島素狀態可能會增加腎臟的重吸收，從而導致更多的鈉滯留。

最後，程涵宇指出，水腫是血管外的組織間隙中有過多的液體積聚，與肥胖不同，水腫表現為手指按壓皮下組織少的部位像是小腿前側、腳踝時，有明顯的凹陷，或是臉部浮腫、關節微微僵硬、體重波動幅度大都是水腫表現。嚴重的水腫可能代表身體出了狀況，例如腎臟病、淋巴系統問題、感染及藥物，因此一旦出現症狀務必立刻就醫檢查。