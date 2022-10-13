近年來登山活動盛行，但也不斷傳出登山客出意外事故，桃園市青年事務局輔導新創團隊「布拉特斯布曼」，為了降低登山意外研發出「救命登山證系統」，搭配無人機技術，讓山區迷路的民眾可在無訊號狀態下透過登山證一鍵求救，可提升山難救援立即性。

布拉特斯布曼創辦人暨技術長劉俊佑年僅24歲，他說，在大二時偶然機緣接觸到無人載具技術，一頭栽進這項領域，研究過程中雖遇到不少挫折及要突破的問題，近幾年陸續獲得多項競賽得獎肯定。

而以往的山難救援行動中，直升機用於快速偵察及接應受害者，但發現直升機視野狹窄，且靈活度有限，會將搜救的時間拉長，礙於山區地形複雜，研發出的救命登山證系統，可運用無人機體積小的優勢，搭載人工智慧、物聯網，可在山區無訊號狀態下偵查到迷路或是受傷民眾，通過打點定位獲取目標位置，同步傳送訊號給直升機，引導救起受困者，可提升山難救援立即性。

劉俊佑目前還在攻讀碩士，創業初期覺得技術、商品均已萬事俱備，接著就可以推展到市場，將產品賣出去，由於對於營運公司管理的知識與經驗不足，加上進行市場推廣不順利，一度想要放棄這個創業項目。後來他參加甄選進駐青年局新明青創基地，透過輔導，今年度與中華電信進行5G研發合作，進一步帶動智慧交通技術與服務創新。他也說，目前台灣無人機救援技術還不成熟，加上還有法規等問題，而日本已有成熟的系統運用在登山救援中，期盼能與當地保險業合作，銷售研發系統能真正運用在實務中。