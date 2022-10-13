北市一名郭姓男子才與妻子新婚，未料竟發現吳姓男子徘迴在妻子身邊，數度私約妻子，妻子的日記本甚至寫著，「喜歡你」、「被封印的戀愛細胞全活過來了」等語，2人的對話紀錄也全在傾訴愛意，認為自己的配偶權遭侵害，吳男須負起賠償責任。台北地院審結，判吳男要賠償22萬餘元。可上訴。

判決書指出，郭男主張於2019年5月間與妻子結婚，當時吳男為婚宴賓客之一，豈料，吳男卻於同年月間開始密切與他妻子連絡，2人還曾單獨喝酒、逛街與看展，妻子則將與吳男的互動細節全數紀錄在日記本中。

郭男控訴，妻子曾在日記本中寫著，「歡迎來到有我的世界」、「喜歡你」、「被封印的戀愛細胞全活過來了」、「你也是無可救藥的喜歡著我」、「做些什麼可以讓自己比較舒服。跟學長講講話」等內容；此外，2人的對話紀錄中，彼此數度提及「喜歡」、「愛你」等語，他與妻子為此離婚，認為吳男的行為明顯侵害他的配偶權並破壞婚姻幸福美滿，故依法向吳男求償55萬餘元。

對此，吳男認為，郭妻的日記內容並無法認定與他有關，而他與郭妻的對話紀錄為普通閒聊，並無不正常往來，郭男認為他曾與郭妻約會僅是臆測，至於郭男與妻子離婚也與他無關。

台北地院審理時，法官勘驗郭妻的證詞，郭妻坦承日記本與對話紀錄中所指涉的對象都是吳男，也曾與吳男短暫交往，故法官認定郭妻與吳男的互動明顯超越普通朋友交往分際，具有親暱的男女情感往來，郭男求償有理，酌情後判吳男要賠償郭男22萬餘元。可上訴。