年輕選票發力了！九合一選舉新竹市長選情備受矚目，民眾黨候選人高虹安持續遭綠營猛攻，但民調數字不降反升，在最新民調中拿下37.38％支持度，領先民進黨候選人沈慧虹超過7個百分點；尤其20至29歲高達50.36％，是沈慧虹1倍以上，就連過去相對劣勢的60歲以上選民，都上升了將近7個百分點。

根據《菱傳媒》最新民調顯示，高虹安支持度37.38％持續領先且上升，與對手的差距逐漸拉大，贏過民進黨候選人沈慧虹29.68％，兩人相差7.7個百分點，國民黨候選人林耕仁則是25.08％；值得注意的是，有超過2成的藍營支持者、過半反綠選民表態挺高虹安，新竹棄保效應已經發酵。

從性別和年齡來看，高虹安支持群以男性及年輕人為主，20至29歲高達50.36％，是沈慧虹1倍以上；至於過去相對劣勢的60歲以上選民，高虹安也從原本15.64％上升至22.10％，增加將近7個百分點，反而林耕仁以此年齡層最為優勢，卻呈現崩跌走勢。

另外就政黨傾向觀察，藍營支持者各有75.91％和21.24％表示會挺林耕仁和高虹安，相較上次調查，林滑落近5個百分點，高則上升6個百分點；民眾黨支持者則高達96.37％挺高虹安；中立選民部分，支持高、沈和林的比例各為43.87％、18.99％和21.85％；此外，反綠選民有55.80％挺高虹安，甩開林耕仁的39.43％，顯示出棄保效應愈加明顯。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計、皮爾森數據負責執行。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2022年10月4日至2022年10月8日，共計進行5天，當中有效樣本為1884份。在 95％ 信心水準下，抽樣誤差為正負2.26％ 以內。