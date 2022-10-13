德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）12日接受《南德意志報》專訪時表示，德國將在政治、尤其在經濟領域調整對華政策，呼籲與中國有業務往來的公司不要再犯類似過度依賴俄羅斯能源的錯誤。雖然承認與中國脫鉤不可行，但她也警告，不能把公司的命運與中國市場緊緊綁定。

記者問貝爾伯克，從德國的對俄政策中能夠汲取怎樣的教訓，可以給對華政策怎樣的啟發？她表示，在事關生存的問題上，德國將不再依賴一個價值觀不同的國家，經濟上的全盤依賴，會讓德國在政治上受到脅迫，「這樣的錯誤我們不允許再犯第二次」。

貝爾伯克指出，中國在過去數年內發生了變化，關上通往世界的大門，並展開軍事行動威嚇台灣，試圖用自己的規則替代國際準則。她強調，必須以當今形勢重新規畫與中國的政治、特別是經濟關係，但這並非意味著整體脫鉤，與世界上最大的國家之一脫鉤是不可行的，可以在亞洲地區開拓其它市場，進行多樣化以及風險管理。

當被記者問到這是不是經濟界的觀點時，貝爾伯克沒有直接回答。她表示，很多中小企業在縮減中國業務的規模，因為他們也看到地緣政治風險，「企業家也是公民，他們看到德國正在動用數十億計的稅款，拯救那些只與俄羅斯做生意的能源公司」。

貝爾伯克指出，願意承擔責任的經濟界，其職責是不讓數年後德國又落到像今天的處境，到時要動用億計稅款救的將是化工和汽車企業，「因為他們將自己的命運與中國市場緊緊綁定」。