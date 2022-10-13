迎接萬聖節，雲朗觀光集團旗下飯店搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，君品酒店雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，並推出「頭顱」造型外帶甜點，噱頭十足。雲品溫泉酒店則運用殭屍元素設計活動，前10名報名參加殭屍裝的兒童還可享免費入住，並邀請小朋友大跳應景快閃舞。此外，雲品溫泉酒店也在丹彤西餐廳中推出多款逼真怪異甜點，供住客渡過充滿萬聖節氛圍的周末假期。

富有歐洲古堡風格的君品酒店，踏入酒店彷彿來到德古拉伯爵的家，結合飯店既有的特色，館內雲軒西餐廳就推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，每人2,180+10%元，即可享用手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各2份及驚嚇甜點1份，更趁勝推出為期4天的快閃「萬聖節一泊二食住房專案」每晚7,660元起，除可入住星級客房一晚，獨享「夜訪吸血莊園」套餐、翌日早餐2客，更可體驗金色三麥試飲的吸血鬼酒吧活動。

君品酒店也推出期間限定的「頭顱」造型外帶甜點，每份1,380元，外層以白巧克力精緻打造頭顱外殼，底層則以富有淡淡茶香的戚風蛋糕搭上香緹柚子鮮奶油，並選擇口感更為香甜的日本香柚、以及經由烘烤後香氣更顯奔放、飽滿多汁的鳳梨與橘子為內餡，最後淋上細緻酸甜的覆盆子醬，如同駭人的血漿，驚嚇程度百分百，一開箱就毛骨悚然，是萬聖節中惡趣味的搞怪甜點。

雲品溫泉酒店則舉辦「萬聖不殭就」活動，前10名報名參加殭屍裝的兒童還可享免費入住，道士與格格屆時也會出現在大廳，與小朋友們共舞「妖怪手錶」快閃舞，力邀客人一同加入跳舞行列，快閃活動結束時，道士也會手舉搖鈴，讓大批殭屍群分散至各樓層發糖果，並與大小朋友留下難忘的合影留念。

在DIY活動中，小朋友也能手作創作屬於自己的萬聖提袋，且可參加殭屍之夜將提袋用於裝糖果。館內的餐廳也配合「殭屍」活動主軸，針對用餐的旅客，丹彤的服務人員會著殭屍裝，分派吸睛的眼球蛋塔，並於餐檯上提供太極、符咒、古井蛋糕及殭屍帽等點心，Ken Can中餐廳也將贈送殭屍手指餅乾，雲月舫則獨家販售萬聖特調--小殭屍，飯店內處處營造各種驚嚇小巧思，打造沉浸式的萬聖氛圍。

翰品酒店高雄萬聖節活動主打爬蟲搞怪元素，10月31日限定凡加入飯店LINE好友並出示予服務人員，即可至館內的港都茶樓兌換一份「蚯蚓咖啡凍」，用以假亂真的爬蟲軟糖，體驗活吞生蟲的怪奇滋味，挑戰民眾的味蕾。新莊翰品酒店的怡情軒也提供萬聖節不可錯過的餐點南瓜湯，及新增提拉米蘇甜點，並於活動期間，舉辦零食轉轉樂活動，贈品獎項更多了萬聖節期間限定的糖果。

品文旅礁溪打造萬聖打卡拍照勝地，並提供各式各樣的多元應景服裝道具，也可參與館內免費的DIY南瓜造型小夜燈製作活動，更可著怪奇裝扮，夜遊品文旅，穿梭在各個角落，準備好盡情享受迎接討糖樂趣，「不給糖就搗蛋」。翰品酒店花蓮也在活動期間，推出入住的孩童可獲得南瓜桶，也於館內指定地點舉辦喊出通關密語，即可獲得萬聖糖果活動，歡迎大小朋友到館內尋寶，蒐集萬聖糖果。