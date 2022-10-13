光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平表示，目前供應鏈庫存看起來蠻多，10月、11月與9月差不多，VR產品今年也會開始出，明年可變光圈、潛望鏡導入客戶增加，8P機種也變多，但除了旗艦機種，多數品牌客戶降規，至於第一座新廠將如預期於明年第3季底進駐設備。

大立光今天下午舉行法說會，蘋果iPhone 14 Pro高階新機上市後熱銷，為大立光第4季營運增添助力，林恩平表示，供應鏈庫存看起來蠻多，客戶Forecast是下了，目前就是那個樣子，10月、11月與9月差不多，第4季產品組合跟第3季差不多，但客戶會依什麼機種賣得好，什麼機種賣不好做增加減少調整。

鏡頭規格升級趨勢依舊是今天法人關注的焦點，林恩平表示，明年可變光圈及潛望式鏡頭導入客戶變多，8P機種也會變多，其中可變光圈算是很挑戰性的案子，主要是從design端，有兩個光圈設計端必須選擇一個最佳化，另一個就沒法最佳化，兩個光圈都要達到一定表現，可能是2.0、1.4，一定會產生像彎曲，讓製造可以用的buffer(緩衝)很小，就會影響良率。

在潛望式鏡頭(Periscope Lens)方面，林恩平表示，這個客戶已經設計很久了，只是現在啟動，雖然G+P組裝有困難度，但不難克服，法人問到大立光在潛望式鏡頭優勢為何？林恩平說，就是客戶請我們做啊。

不過，儘管明年新規格鏡頭產品不少，但林恩平表示，除了旗艦機種，多數品牌客戶降規；亦反應出手機品牌客戶對手機終端需求仍趨保守。

由於有些客戶為新機鋪貨，需求較第2季好一些，且新台幣匯率也有幫助，加上VCM比重增加，大立光第3季合併營收達134.77億元，季增39.3%，年增12.52%，為2020年第4季以來單季新高，營業毛利為72.37億元，季增34.06%，受VCM比重增加、產品組合較差影響，單季合併毛利率為53.7%，季減2.1個百分點，營業淨利為55.54億元，季增37.64%，營業淨利率為41.21%，季減0.5個百分點，在匯兌等業外匯兌收益挹注34.9億元及利息收入4.5億元下，單季稅前盈餘為96.95億元，季增56.34%，稅後盈餘為81.42億元，季增64.63%，為2019年第3季以來新高，單季每股盈餘為61.01元；累計前3季合併營收為332.85億元，年減2%，營業毛利為180.42億元，年減14%，合併毛利率為54.21%，年減7.31個百分點，營業淨利為135.99億元，年減21%，營業淨利率為40.86%，稅前盈餘為226.58億元，年增35%，稅後盈餘為186億元，年增37%，每股盈餘為139.37元。

在VCM部分，林恩平表示，VCM需求有上來，第3季與第4季VCM營收比重差不多，至於VCM綁LENS的產品，現在就有在量產，但量非常少，應該是不喜歡單一供應商，但如果兩家又開始拚價格，做也沒有意思。

至於非手機產品方面，林恩平指出，VR鏡頭今年會開始出貨，Pancake也有，但規格不高，毛利率不會好；車用鏡頭也持續在做，但競爭很激烈。

大立光第一座新廠將如預期於明年第3季底進駐設備，林恩平表示，新廠以手機產品為主，有幾個專案會在這個廠生產，現在跟客戶一起合作與設計，要看客戶會不會接受，才知道量，只要有合理價格就會接單。